Caterina Balivo nega l’addio a Detto Fatto con una Instagram story. La conduttrice, incinta del suo secondo figlio e quasi pronta al parto, è finita nel toto-presentatori della prossima stagione. Lascia Detto Fatto, sostengono in molti. Da tempo girano indiscrezioni su un suo possibile passaggio a Quelli che il calcio. Anche perché lo show della domenica pomeriggio è fresco di abbandono: Nicola Savino lascia la Rai e passa a Mediaset.

L’ipotesi circolata negli scorsi giorni aveva turbato i fan di Caterina. Una voce che la diretta interessata ha voluto smentire, almeno in parte. Sul suo profilo Instagram ufficiale, Balivo ha postato un video in compagnia di Tania Nucera, autrice e capo progetto del programma. La loro è stata definita una “riunione carbonara”, nella quale è arrivato l’annuncio che tutti i fedelissimi della trasmissione aspettavano.

Caterina Balivo nega l’addio a Detto Fatto: il video

La conduttrice sarà alla guida di Detto Fatto Estate fino al 12 giugno. Poi prenderà una pausa maternità: l’arrivo della sua femminuccia è previsto ad agosto. Infine, da settembre, sarebbe pronta a ripartire con una nuova edizione dello show. Nessuna intenzione di mollare il celebre contenitore pomeridiano di Rai 2? Così sembrerebbe, ma non è detta l’ultima parola.

La direzione della rete, infatti, starebbe vagliando il suo profilo per il nuovo Quelli che. Con lei, ci sarebbero anche Luca e Paolo, come anticipato dal settimanale Chi. I due comici genovesi sono in scadenza di contratto con Cologno Monzese, tant’è che da settimane sono protagonisti della copertina di diMartedì di Giovanni Floris su La7. Il loro manager, Beppe Caschetto, sta cercando di piazzarli in viale Mazzini.

Caterina sarebbe invece la terza donna a condurre il programma dopo Simona Ventura e Vittoria Cabello. Ilaria Dallatana, direttrice di Rai 2, punta a un ringiovanimento del cast e dello stile. Un cambio di rotta che avrebbe Balivo per protagonista.