Caterina Balivo passa al pomeriggio di Rai1 e rivoluziona la programmazione dell’ammiraglia. Come rivelato da TvBlog, la conduttrice di Detto Fatto tornerà sul primo canale Rai dalla prossima stagione. Dopo l’esperienza positiva di Festa italiana, la presentatrice napoletana è pronta a riabbracciare il palcoscenico più importante della tv di stato. Ma non con una riedizione di Portobello, come si era vociferato in passato. I vertici di viale Mazzini e gli autori di Rai1 starebbero cercando per lei un nuovo format ad hoc che accompagnerà il pubblico della rete dalle ore 14 alle 16.

Caterina Balivo passa al pomeriggio di Rai1

Questa modifica sostanziale di palinsesto vorrebbe dire l’eventuale cancellazione o sostituzione di Zero e Lode, il quiz condotto da Alessandro Greco che tanto bene ha fatto in termini di gradimento e ascolti. Secondo TvBlog, la strategia del prossimo autunno di Rai1 punta a collocare Il Paradiso delle Signore 3 in daytime subito dopo Balivo. Finita la soap tra le 16:30 e le 17, la linea passerà a La vita in diretta, che dovrebbe confermare alla guida la coppia composta da Francesca Fialdini e Marco Liorni.

Caterina Balivo: Instagram impazzisce per lei

Il rischio, se questa ipotesi dovesse essere confermata, è che il pubblico più tradizionale di Rai1 non digerisca questa diversificazione della programmazione che “spezza” i contenitori abituali. Ne risentirebbe anche Rai2, che con Detto Fatto ha alzato sensibilmente la media Auditel. La strategia è comunque chiara: arginare le perdite della prima parte di La vita in diretta, costantemente battuta negli ascolti da Uomini e Donne e Amici. Intanto, dalla sua seguitissima pagina Instagram, Balivo non si sbilancia sul suo futuro. Si gode il presente, il successo di Detto Fatto e la maternità. Spaccati di famiglia come questo scatto che in poche ore ha raccolto migliaia di like. Il pubblico di Rai1 è pronto ad accoglierla a braccia aperte?