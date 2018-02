174 CONDIVISI Condividi Tweet

Caterina Balivo scalza Cristina Parodi e potrebbe diventare la nuova presentatrice di Domenica In per la prossima stagione. Secondo Dagospia il direttore di Rai 1, Angelo Teodoli, avrebbe puntato sulla conduttrice di Detto Fatto per dare una svolta allo stile e (soprattutto) agli ascolti dello storico programma dell’ammiraglia Rai.

La motivazione sarebbe chiara: diventare competitivi con Domenica Live e rialzare lo share deludente registrato negli ultimi mesi. Il piano sarebbe quello di cambiare il cast e modificare il format. Infatti, nonostante i contenuti siano di qualità, non bastano per tenere testa all’agguerrita concorrenza di Canale 5.

Proprio sabato scorso, ospite a Tv Talk su Rai 3, Cristina Parodi ha criticato Barbara D’Urso rivendicando la sua formula tutta informazione e intrattenimento. “I nostri programmi sono diversi: da una parte c’è la donna con il seno più grande e dall’altra c’è l’intervista a Piero Angela”, ha ricordato la giornalista.

In questo senso, la scelta di un volto molto amato dal pubblico Rai come Balivo non è casuale. La showgirl napoletana rappresenterebbe quelle doti di simpatia e spontaneità che mancano all’attuale Domenica In. Inoltre è un personaggio molto più social degli altri, capace di avvicinarsi in maniera accattivante ai telespettatori tramite i social network.

Caterina Balivo scalza Cristina Parodi a Domenica In?

Nelle scorse settimane si erano fatti diversi nomi su papabili successori. Quello di Raffaella Carrà al posto delle Parodi era molto gettonato per un ritorno al passato che avrebbe del clamoroso. Balivo, in realtà, aveva già ammesso di essere stata contattata in passato per la conduzione dello storico contenitore domenicale di Rai 1.

La trattativa, però, non era andata a buon fine. “Signorini che mi chiama per scegliere la location, poi mi dicono all’ultimo momento: ‘Caterina, mi dispiace, ma resti a casa’”, aveva confessato a Dimmi quando nel 2014. A cinque anni di distanza, forse la prossima volta sarà quella buona.