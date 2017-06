1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la notizia di Caterina Balivo che nega l’addio a Detto Fatto arriva una dichiarazione davvero inaspettata e sorprendente, che coinvolge un’attrice italiana molto amata – soprattutto per il suo ruolo in una fiction molto famosa: pare, infatti, che vedremo Caterina Balivo sostituita da Serena Rossi!

Caterina Balivo sostituita da Serena Rossi nella conduzione di Detto Fatto?

L’esuberante cantante di Tale e Quale Show, la dolce Serena di Un Posto Al Sole, la verace protagonista di Troppo Napoletano e la bella voce di Anna di Frozen prenderà il posto della conduttrice per le prime puntate, in programma dall’11 settembre 2017. Ad annunciarlo Novella 2000, che spiega che il motivo è meno definitivo di quanto sembra:

la Balivo, infatti, ha deciso di prendersi una pausa per maternità, dato che il secondgenito arriverà ad agosto. Per questo motivo si vocifera che in Rai si stiano cominciando a valutare delle possibili candidate alla conduzione, e tra i nomi sarebbe spuntato proprio quello dell’attrice partenopea, anche lei mamma da poco del piccolo Diego( nato dal matrimonio con il suo ex collega di set Davide Devenuto).

L’eventuale conferma di questo annuncio che vede Caterina Balivo sostituita da Serena Rossi a Detto fatto avverrà il 28 giugno, il giorno in cui l’emittente nazionale presenterà ufficialmente i palinsesti della prossima stagione e comunicherà i ruoli e le riconferme.

La Balivo aveva smentito il suo addio a Detto Fatto, ma pare che la Rai stia già pensando al suo prossimo step

Ricordiamo che la direzione della rete ha già dimostrato di voler puntare sulla Balivo anche per altri progetti: starebbe infatti vagliando il suo profilo per il nuovo Quelli che. Con lei, ci sarebbero anche Luca e Paolo, come anticipato dal settimanale Chi. I due comici genovesi sono in scadenza di contratto con Cologno Monzese, tant’è che da settimane sono protagonisti della copertina di diMartedì di Giovanni Floris su La7. Il loro manager, Beppe Caschetto, sta cercando di piazzarli in viale Mazzini.