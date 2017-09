1.4k CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il primo mese di assenza e sostituzione, Caterina Balivo torna a Detto Fatto, è pronta. Presto Serena Rossi le lascerà nuovamente il posto di conduttrice del programma che – va detto- in queste prime tre puntate ha raggiunto comunque quasi 1 milione di spettatori ed uno share del 7%, un’ottima media per l’esordio dell’attrice napoletana.

I primi risultati di Serena Rossi non si discostano dalle precedenti edizioni, ma Caterina Balivo torna a Detto Fatto

Continua ad essere un periodo davvero pieno di gioia per la conduttrice, che da quando è nata Cora è al settimo cielo. Inseme a Guido Maria Brera e il primogeito Guido Alberto, la sua famiglia si sta gradualmente assestando su un nuovo equilibrio: come tutti i neonati, infatti, la piccola sta impegnando molto sua mamma, specialmente di notte.

“Rientrata a Milano e le mie giornate sono scandite dalle poppate per Cora“, annunciava il 9 settembre, e da alcune storie di Instagram è venuta fuori anche qualche prima difficoltà con le sue prime nottate al fianco della bimba. Insomma, il ritratto di una mamma felice ma stanca, che però si sta già preparando a rimboccarsi le maniche.

Caterina VS Serena: il pubblico si divide

Durante un breve video di una riunione con una delle autrici del programma, è stato infatti annunciato che Caterina Balivo torna a Detto Fatto il 2 ottobre: la gioia dei suoi fan l’ha sommersa, sono tantissimi i commenti che festeggiano il suo rientro dalla maternità. Altri, però, si sono subito affezionati alla nuova conduttrice, volto familiare per molti anni della fiction Un Posto Al Sole, voce amata da grandi e piccini grazie al suo ruolo in Frozen e, di recente, star di due piccole gemme del cinema Made In Naples come ‘Troppo Napoletano‘ di Alessandro Siani e ‘Ammore e malavita‘ dei Manetti Bros.