Dopo che è tornato in tv Chi ha incastrato Peter Pan, ci si prepara ad un nuovo show dal forte sapore nostalgico e emozionale, ‘Music’: purtroppo, però, ancor prima della prima puntata, sono cominciate le proteste di un gruppo di cattolici contro Paolo Bonolis. Tra di loro un esorcista.

Gruppo di cattolici contro Paolo Bonolis e il cast del programma Music: ecco perché

Grandi numeri per una grande produzione: il programma musicale che condurrà il presentatore romano avrà un set mastodontico (localizzato nel Teatro 5 di Cinecittà), una capienza di 2000 spettatori, un’orchestra di 64 elementi, e una rete di 2800 mt di led. L’obiettivo è quello di riportare sul piccolo schermo le canzoni più amate dal pubblico attraverso grandi nomi della musica.

Tra i big della prima puntata troviamo Gianni Morandi, Luca Zingaretti, Levante, Luis Fonsi, Riccardo Cocciante, Vittorio Grigolo e Marilyn Manson: è proprio quest’ultimo ad aver fatto scatenare le critiche del gruppo di cattolici contro Paolo Bonolis.

Il celebre cantante metal/hard rock, famoso per i suoi testi e il suo stile dark, non è stato ritenuto adatto al cast di uno show per famiglie. A ‘denunciare’ il fatto è stato l’esorcista Don Antonio Mattatelli che, ospite a Radio Cusano Campus, ha spiegato come Marilyn Manson è “l’icona mediatica più conosciuta del satanismo“, dato che “esalta la trasgressione come comandamento principale”.

L’appello dell’esorcista e lo sfogo ai microfoni della radio: “Non è giusto imporre questa visione ad un pubblico formato anche da bambini”

Il suo sfogo radiofonico sta facendo il giro dei media: “La presenza del satanismo in modo plateale in tv in una fascia oraria in cui anche ragazzi e bambini sono collegati alla televisione è un qualcosa di inaudito. Non è giusto darlo in pasto in prima serata“.

A stemperare gli animi, come spesso capita, ci pensa Gianni Morandi, che pubblica questa foto e scrive: “Marilyn Manson, famoso artista americano, leader del gruppo omonimo.

Provocatore, controverso, anticonformista, da molti definito diavolo o anticristo.

Io l’ho trovato sereno e tranquillo…

Autoscatto.”