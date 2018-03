169 CONDIVISI Condividi Tweet

C’è posta per te fa 8 minuti di silenzio e con un audace colpo di coda, ottiene un clamoroso boom di ascolti, staccando di sette punti Ballando. Nella puntata della trasmissione andata in onda sabato 17 marzo 2018, Maria De Filippi ha lasciato per quasi dieci minuti il pubblico in studio e a casa in assoluto silenzio mentre dietro le quinte cercava di convincere un ospite ad aprire la celebre busta del programma. Il caso era quello di Domenica, una mamma di 55 anni che da quasi dieci non ha più rapporti con suo figlio Pino. L’uomo vive in Germania e non ha mai perdonato alla madre di aver lasciato suo padre ed essersi rifatta una vita.

C’è posta per te fa 8 minuti di silenzio: è boom d’ascolti

“Chiudi la busta: la odio, non voglio vederla”, ha risposto Pino alla richiesta della redazione. Incassato con dolore il no del figlio, Domenica è apparsa disperata. Così Maria De Filippi si è giocata l’ultima carta disponibile, recandosi dietro le quinte per parlare a telecamere spente con Pino. Con astuti tagli di montaggio, il pubblico ha assistito alle immagini di una donna in preda alla sofferenza, di silenzi che urlavano come cori da stadio, di una porta chiusa che a volte si riapriva all’improvviso.

Una situazione surreale che non si era mai vista in tv. Un escamotage acchiappa-audience che molti hanno accostato a Maurizio Costanzo. Il conduttore ha spesso raccontato di essere rimasto particolarmente impressionato dal black-out che nel lontano 1987 lasciò lo schermo buio per ben 15 minuti durante Ieri, Goggi e domani. “Tutti rimasero incollati aspettando che riapparisse la Madonna”, commentò Costanzo.

C’è posta per te, ospiti al “buio” e share che schizza

Maria De Filippi aveva già sperimentato questa “formula” quando cercò di convincere Morgan a rientrare in studio dopo una sfuriata ad Amici. Stavolta, l’esito è stato diverso. Nella serata leggera di Belen e Iannone e Luciana Littizzetto con gli Oneston, la conduttrice ha annunciato a Domenica: “Pino non vuole che tu abbia la soddisfazione di ascoltare le sue parole”. La mamma ha replicato sconsolata: “Ci ho provato. Ma voglio dirgli lo stesso che gli voglio bene e che mi manca tantissimo”. Per chi l’avesse perso, il video è disponibile su WittyTv.