Cecilia Rodriguez fa la doccia al GF Vip ed esplode la polemica. Nel corso della seconda puntata serale del reality di Canale5, non sono stati l’arrivo di Raoul Bova e l’eliminazione di Carla Cruz a far discutere. Ma la sorella di Belen.

La concorrente si è buttata sotto l’acqua insieme ad Aida Yespica per lavarsi dopo la prova nelle vasche. L’argentina è stata ripresa per pochi secondi mentre si lava con il costume le parti intime. Proprio in quel momento le telecamere hanno indugiato nell’inquadratura. Il dettaglio piccante non è sfuggito a Ilary Blasi, Alfonso Signorini e a tutto il pubblico in studio (e a casa).

L’episodio ha mandato su tutte le furie il Moige, che aveva già boicottato il Grande Fratello Vip alla sua prima edizione. “È inaccettabile e diseducativo. Assistiamo ancora una volta a un’esplosione di indecenza, volgarità e disprezzo”, ha tuonato il Movimento italiano genitori. Ora l’associazione, impegnata nell’ambito sociale ed educativo per la protezione dei minori, ha espresso la volontà di denunciare la trasmissione all’Agcom.

“La scena di Cecilia Rodriguez impegnata nell’atto di lavarsi le parti intime, trasmessa in diretta televisiva, è offensiva e lesiva della privacy”, continua Elisabetta Scala, responsabile dell’Osservatorio Media. “Non riusciamo a comprendere come i vertici di Endemol Shine, che fortunatamente realizza anche prodotti positivi, possano accettare programmi così scadenti, di tale squallore e bassezza culturale, offensivi per la dignità di tutti gli spettatori adulti e minori che siano”.

“Ci auguriamo che le aziende evitino di inserire i propri spot nella prossima edizione, che non merita di essere nel palinsesto di nessuna rete tv”, conclude Scala. “Per tali ragioni, procederemo a denunciare il programma all’Agcom e chiediamo con forza al Governo di ricostituire il Comitato media e minori, che da troppo tempo non viene nominato”. Il momento della doccia “incriminata” è disponibile a questo link.