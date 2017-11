429 CONDIVISI Condividi Tweet

Dovrebbero iniziare già il 4 dicembre con Music, come promesso dallo stesso conduttore a gennaio: Celentano e Bonolis nuova coppia di Canale 5. Il presentatore romano affiancherà il Molleggiato nella serie Adrian, progetto annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2017-2018 avvenuta lo scorso luglio.

Come reso noto da TvBlog, per questo evento speciale i vertici di Cologno Monzese hanno pensato a Bonolis. Nonostante sia reduce dal flop di Chi ha incastrato Peter Pan e il suo Music non sia stato un clamoroso successo.

Adrian sarà un cartone animato ideato e scritto da Celentano con la collaborazione del grande Milo Manara. Un progetto cullato da anni e mai realizzato, almeno finora. Una serie alla quale hanno partecipato anche Alessandro Baricco insieme agli studenti della scuola Holden e il compianto Vincenzo Cerami, sceneggiatore (tra gli altri) di La vita è bella di Benigni, scomparso nel 2013. Il Premio Oscar Nicola Piovani (Il postino) firmerà invece le musiche, con la supervisione di Adriano.

Celentano ripercorrerà tutti gli straordinari momenti della sua grande carriera. Gli episodi saranno 13 e dovrebbero andare in onda in prima serata su Canale 5. La novità, diffusa da TvBlog, è che dopo il cartoon ci saranno anche degli interventi da studio con protagonista Adriano e appunto Bonolis.

Per il conduttore si tratterebbe così di un ritorno ad una formula che ha già avuto modo di sperimentare con successo nella prima serata di Rai 1 con il concerto a Modena di Vasco Rossi. In quell’occasione – non senza feroci critiche – fu l’autore delle introduzioni all’evento per il pubblico da casa che non poteva essere fisicamente presente a Modena Park per assistere al concerto.

Adrian e il “dopo-cartone” con Celentano e Bonolis è fissato per i prossimi mesi nel prime time di Canale 5.