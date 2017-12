1.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Celentano spiega il Padre Nostro ed entra nel dibattito aperto da Papa Francesco sulla preghiera più importante del Cattolicesimo. Bergoglio, intervenuto in tv al programma di Tv2000 Padre Nostro, aveva rivisto e corretto il passaggio “non ci indurre in tentazione”.

Per il Papa, “non è questa una buona traduzione”, perché a indurre in tentazione non è Dio ma Satana. Il versetto in latino è “et ne nos inducas in tentationem”. Francesco chiede ai fedeli di adeguarsi alla traduzione francese andata ufficialmente in uso proprio domenica scorsa, la prima dell’Avvento. Da “non ci indurre in tentazione” a “non lasciarci entrare in tentazione”. Ad arricchire questo pensiero arriva ora il Molleggiato.

Celentano, che prossimamente sarà con Bonolis nuova coppia di Canale 5 per la serie Adrian, ha scritto una lettera aperta al Corriere della Sera. “La traduzione giusta è quella dei francesi: ‘Non lasciarci cadere nella tentazione’ che vorrebbe dire: ‘Gesù, se sto per affondare salvami’”, ha spiegato il cantante. “La verità è che Gesù, ancora una volta, fra le tante strade che portano a Dio ce ne indica un’altra che stiamo scoprendo solo 2.000 anni dopo”.

Celentano spiega il Padre Nostro

“Non indurci rivolto a Dio, significa una cosa sola”, continua Adriano. “Vuol dire: ‘Signore, noi che per natura siamo indotti a peccare, a stuprare e a uccidere con ogni forma di violenza, FERMACI prima che anche l’Anima smarrisca la via…’”.

“Quel ‘Non indurci’ è solo una preghiera, forse la preghiera più importante detta con forza”, aggiunge Celentano nel suo “parere-rock”. “Tu Padre non ti opponi e ci lasci liberi, ma se noi te lo chiediamo e tu puoi farlo, non lasciarci cadere nella tentazione, non indurci in tentazione”. Insomma, alla fine della sua riflessione, Celentano salva anche il testo originale e lo dipinge come una richiesta di “aiuto” da parte di chi crede in Dio.