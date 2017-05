602 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo avevamo annunciato ed eccolo qui: l’emozionante video in cui Celine Dion canta My Heart Will Go On, la celebre colonna sonora di Titanic, è finalmente disponibile. Ed è pronto a farvi commuovere come la prima volta che Jack chiede a Rose se si fida di lui…

Celine Dion canta my Heart Will Go On: l’emozionante esibizione dopo 20 anni

L’omaggio di Celine Dion per i 20 anni di Titanic era comprensibilmente uno degli eventi più attesi dei Billboard Music Awards 2017, i celebri premi musicali statunitensi. La diva canadese, oggi 49enne, è salita sul palco della cerimonia e ha incantato tutti i presenti con una performance della hit che, nel ’97, l’ha portata a sbancare tutte le classifiche mondiali, facendole vincere anche un Grammy, un Golden Globe e un Oscar.

“Questa canzone significa molto per me – aveva scritto la cantante poco prima del grande evento – e ha avuto un ruolo enorme nella mia carriera. Sono infinitamente grata al compianto James Horner e a Will Jennings per averla scritta e per avermi dato l’opportunità di partecipare al progetto di Titanic, un film incredibile, la cui eredità resterà alle generazioni a venire. È un grande onore poterla eseguire sul palco internazionale dei Billboard Music Awards, in occasione del 20esimo anniversario del film.”

Inutile dire che, nell’assistere a Celine Dion che canta My Heart Will Go On, la commozione del pubblico in sala – ma anche quello della stessa interprete – è stata fortissima. Al termine dell’esibizione, infatti, si sono alzati tutti in piedi e le hanno dedicato una standing ovation.

Guarda il video in cui Celine Dion canta My Heart Will Go On, l’indimenticabile colonna sonora di Titanic di James Cameron

Questo sarà solo uno dei primissimi omaggi che quest’anno verranno fatti al mitico film di James Cameron, che compie 20 anni. Non vediamo l’ora di scoprire cos’hanno preparato Leonardo di Caprio e Kate Winslet. Nel frattempo, ci abbandoniamo ai ricordi…

This Celine Dion performance is perfection. #BBMAs pic.twitter.com/CMKeOr9rdF — Her Royal Mail (@HerRoyalMail) 22 maggio 2017