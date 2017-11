767 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono in tanti a chiedersi che fine ha fatto Donatella Raffai. La mamma di Chi l’ha visto? è scomparsa dal mondo della tv da quasi vent’anni. Destino curioso quello della giornalista che aveva esordito da attrice, appena sedicenne. Era il 1960 e Alberto Lattuada la scelse per I dolci inganni.

Nel 1971 iniziò a lavorare alla Rai, prima in radio poi in video. Nel 1989 arrivò il successo con la conduzione di Chi l’ha visto?, uno di quella serie di programmi fortemente radicati nella quotidianità (Mi manda Lubrano, Un giorno in Pretura) voluti da Angelo Guglielmi a Rai 3 e che cambiarono la televisione italiana.

Con Paolo Guzzanti e Luigi Di Majo, Raffai si impose per il suo stile incisivo e accattivante. Un carisma che portò anche a Parte civile e Lasciate un messaggio dopo il bip, prima dell’allontanamento dalla Rai voluto dalla gestione di Letizia Moratti. “Non ho potuto lavorare pur essendo stata pagata lo stesso, ma l’ho trovato umiliante per me e disdicevole per l’azienda”, raccontò nel 1996 all’Adnkronos.

Dopo lunghe polemiche con Viale Mazzini, alla fine del 1999 passò a lavorare con Mediaset come conduttrice di Giallo 4. Lo show, sorta di remake del Telefono giallo di Rai 3, fu un flop e di Raffai da allora si persero le tracce. Su di lei, da quel momento, solo voci. Dedita al volontariato secondo alcuni, giornalista in una televisione francese secondo altri. Improvvisamente morta, qualche anno dopo, per diversi siti online. Una fake news perché confusa con Marcella De Palma, anche lei conduttrice di Chi l’ha visto?, stroncata da un cancro ai polmoni nel 2000.

Nel 2005, dopo la morte della madre e dell’unico fratello, Donatella si è trasferita in Costa Azzurra, a pochi chilometri da Nizza. “Donatella Raffai è fermamente decisa a non rilasciare più interviste, per nessun motivo e in nessuna forma”, ha spiegato il compagno Silvio Maestranzi al Corriere della Sera. “Ci tiene troppo alla sua privacy e desidera evitare qualunque genere di pubblicità”.

Da allora ha anche cambiato il numero di cellulare, rivendicando il “diritto di scomparire”. Donatella era un mix di “umanità e generosità, società civile e lotta alle ingiustizie, zanne e artigli”, scriveva Beniamino Placido su Repubblica. Contro i palinsesti diventati una prigionia e la tv che le ha voltato le spalle, oggi preferisce un dignitoso silenzio.