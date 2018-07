57 CONDIVISI Condividi Tweet

A due anni dalla morte di Anna Marchesini, sono in molti a domandarsi che fine hanno fatto Tullio Solenghi e Massimo Lopez. In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 30 luglio 2016, Rai 3 ha proposto una serata speciale chiamata Parlo da sola, che ha fatto rivivere la comicità della grande attrice di teatro e di tv grazie a irresistibili sketch, immagini di repertorio anche inedite per la tv, animazioni grafiche, e ricordi di Virginia Raffaele, Pippo Baudo, Teresa Marchesini, Serena Dandini, Piera Degli Esposti, Gina Lollobrigida e gli storici compagni di viaggio del Trio.

Che fine hanno fatto Tullio Solenghi e Massimo Lopez

A poco più di un anno dalla morte di Marchesini, aveva commosso il pubblico il ricordo che Lopez e Solenghi avevano fatto a Che tempo che fa. “Ogni sera crediamo e siamo convinti di portare in scena anche un po’ di Anna”, avevano detto. “Dodici anni passati insieme come li abbiamo passati noi hanno inevitabilmente scolpito un po’ della mente e del cuore di ognuno di noi negli altri due, per cui facciamo ancora uno spettacolo a Trio”. Oggi i due amici e compagni di Anna continuano per la propria strada.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi, show e progetti futuri

L’anno scorso, Solenghi e Lopez si sono ritrovati a teatro per alcune date del Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, uno spettacolo fatto di musiche, parodie, imitazioni, sketch e improvvisazioni. Prima della reunion, Lopez aveva partecipato all’edizione 2015-2016 di Tale e Quale Show e proseguito la sua attività teatrale. Solenghi, invece, ha preso parte alla seconda stagione di È arrivata la felicità e attualmente sta girando i nuovi episodi della fiction L’allieva, al fianco di Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Giorgio Marchesi e Martina Stella. Massimo, dalla sua pagina Facebook, ha voluto ricordare l’amica Anna semplicemente così.