Che fuori tempo che fa crolla negli ascolti e Fabio Fazio finisce nell’occhio del ciclone. Sotto accusa è la terza puntata del talk passato da Rai 3 a Rai 1. Il programma si è letteralmente schiantato nella seconda serata di lunedì 9 ottobre.

Nonostante il traino della partita della nazionale italiana di calcio contro l’Albania, che ha incollato allo schermo oltre 8 milioni di persone, al termine del match gli spettatori hanno preferito cambiare canale.

Sarà per la noia provocata dalla squadra di Ventura o perché il format non sembra tagliato per l’ammiraglia Rai, sta di fatto che Che fuori tempo che fa è stato demolito dal Grande Fratello Vip. Una scelta strategica quella di Canale 5, che ha approfittato della fine della partita per aspettare il momento più agognato della serata: l’ingresso di Belen Rodriguez nella Casa.

Così, dalle 23:10 alle 00:41, alla trasmissione di Fazio sono rimaste le briciole: 1.197.000 spettatori con il 9.1% di share. La partita era finita alle 22:35 con il 32,69%, Che fuori tempo è partito alle 23:10 dall’8% e non dal 30%, come sottolineano gli analisti dell’OFFicina.

In ogni caso, un risultato disastroso per un programma che ha un costo complessivo di circa 450 mila euro a puntata (senza ricordare il contratto del conduttore). “Quanti introiti pubblicitari porteremo alla Rai? Tanti. Secondo me la polemica finisce qui. Si liberano risorse e il programma viene ripagato dalla pubblicità”, aveva dichiarato Fazio presentando la sua creatura alla stampa.

Gli ascolti deludenti hanno lanciato l’allarme in azienda. Sono a rischio 10 punti di share. Il Codacons ha chiesto alla Rai la risoluzione del contratto di Fazio, e annuncia un nuovo esposto alla Corte dei Conti. Michele Anzaldi, deputato del Pd e segretario della Commissione di Vigilanza Rai, ha chiesto chiarezza. “Fazio costa troppo e non funziona, la sua presenza va rimodulata”, ha dichiarato. “Inaccettabile il crollo degli ascolti dal 30 al 9 per cento. E Crozza fa solo degli spot per se stesso”.

