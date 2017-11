89 CONDIVISI Condividi Tweet

Checcho Zalone e Roberto Benigni rifiutano Sanremo 2018 con un secco no che suona come uno smacco a Claudio Baglioni. I due comici, campioni d’incassi al box office, hanno declinato l’offerta del cantautore, che li aveva invitati come ospiti speciali al Festival.

Secondo quanto rivela il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, Baglioni avrebbe incassato i due illustri rifiuti per motivazioni diverse.

Benigni sarebbe impegnato con uno show inedito per Rai 1. Uno spettacolo innovativo e complesso che segnerebbe il suo ritorno sull’ammiraglia Rai a tre anni di distanza dal suo ultimo impegno in tv con I Dieci Comandamenti. Zalone, invece, avrebbe un’esclusiva con la concorrenza.

L’attore pugliese, che di solito non si presenta facilmente in tv, ha accettato l’invito di Paolo Bonolis per il programma Music che ripartirà a breve su Canale 5. Con lui ci sarà un cast stellare, composto da Marilyn Manson, Luca Zingaretti, Claudio Santamaria, Mickey Rourke, John McEnroe, Gianni Morandi, Max Pezzali, Massimo Ranieri, Riccardo Cocciante, Giorgio Moroder, Levante e Riki.

Checcho Zalone e Roberto Benigni rifiutano Sanremo 2018

Tuttavia Baglioni, nuovo direttore artistico del Festival, non si è perso d’animo. Dopo le indiscrezioni sui nomi dei primi Big in gara, si sta battendo per chiudere altri accordi con i superospiti. Il primo nome di spicco sarebbe quello di Adriano Celentano. Ma anche in questo caso c’è da vedersela con Mediaset perché Celentano e Bonolis potrebbero essere la nuova coppia di Canale 5.

Escluso per l’ennesima volta Fiorello, le voci che arrivano dai corridoi del Teatro Ariston vogliono in pole position Jovanotti. Lorenzo ha in uscita il nuovo album Oh vita e sarà in tour proprio da febbraio 2018 per promuoverlo. Un altro nome forte è quello dei Negramaro, che a Sanremo nel 2005 fecero il grande salto verso il successo. Infine, si potrebbe rivedere anche Gianni Morandi, “capitano coraggioso” con Baglioni sui palchi di tutta Italia.