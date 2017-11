0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono ore calde per decidere chi condurrà il Grande Fratello 2018. La 15° edizione del primo reality della tv italiana si appresta a partire. La data d’inizio non è ancora ufficiale, ma si parla con insistenza della prossima primavera.

A due anni e mezzo dall’ultima edizione, vinta da Federica Lepanto, il programma più visto nella storia di Canale 5 è pronto a tornare. L’ammiraglia Mediaset avrebbe fissato la messa in onda della versione “standard” del Gf ad aprile per otto puntate, mentre L’Isola dei Famosi numero 13 debutterà a gennaio.

Mentre al Gf Vip tiene banco la sfida di Jeremias contro Cecilia e Ignazio, i risultati importanti della seconda edizione dello show non hanno lasciato indifferenti i vertici di Cologno Monzese. È nata così l’idea di sfruttare subito l’onda lunga del successo del Grande Fratello Vip. C’è un nodo importantissimo, però, che è proprio quello legato alla conduzione. Al momento non c’è ancora una padrona di casa.

Come svela il settimanale Spy in edicola dal 3 novembre, è partito il toto-nomi per chi sarà il volto simbolo del Grande Fratello 15. Molti sostengono che sia necessaria una presentatrice di rottura rispetto al passato. Dunque, si dovrebbero evitare nomi già visti (o cloni di nomi già visti) sotto al tendone di Cinecittà. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ne elenca tre.

Chi condurrà il Grande Fratello 2018?

Si vocifera di una sfida completamente aperta tra Belen Rodriguez, Mara Venier e Simona Ventura. Se Ilary Blasi vuole continuare con la versione celebrity e Marcuzzi è fissa all’Isola, i nomi papabili restano questi. La vera sorpresa sarebbe Belen, mentre Venier e Ventura rappresenterebbero scelte affidabili ma conservative.

Considerando che durante la messa in onda del Gf Vip, Canale 5 ha ricevuto oltre un milione di richieste di persone che vogliono partecipare come concorrenti, il compito sarà arduo. L’unica certezza è che nel pubblico – soprattutto giovane – c’è desiderio di Grande Fratello.