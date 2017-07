22 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le rivoluzioni di quest’ultima stagione, sono tanti gli spettatori della trasmissione a domandarselo: chi è Laura Forgia? Alla fine l’ha spuntata lei: la modella, attrice e showgirl sarà il nuovo volto femminile di I Fatti Vostri.

Adriana Volpe sostituita dopo i litigi con Magalli è ormai acqua passata. A ottobre sarà Laura a prendere il posto lasciato vacante accanto all’ineffabile Giancarlo.

Varesina classe 1982, svedese da parte di mamma, Forgia è laureata in Biotecnologie. Molto attiva sul suo profilo Instagram, ha iniziato la carriera televisiva come “professoressa” di L’Eredità. Dopo essersi lasciata alle spalle il game show condotto da Fabrizio Frizzi, ha partecipato a Temptation Island e Pechino Express. Al fianco di Teo Mammucari, l’abbiamo invece vista su Italia 1 nello sfortunato Cultura Moderna, il quiz ideato da Antonio Ricci e interrotto lo scorso gennaio a causa dei bassi ascolti.

Chiusa la parentesi Mediaset, Laura si è dedicata al cinema: nel 2017 è stata nel cast dello scult Il mondo di mezzo di Massimo Scaglione. Ora per lei si sono riaperte le porte della Rai in una fascia delicata come quella del mezzogiorno della seconda rete.

Entusiasta della scelta è Michele Guardì, ideatore e regista dello storico programma. “Laura è la persona più adatta per noi”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. “È spiritosa, preparata ed è in linea con un programma orientato verso il gioco e lo spettacolo. È stata scelta tra dieci persone. Non avrà rubriche, Magalli deciderà quando farla intervenire”.

Una valletta parlante vecchio stampo, non una co-conduttrice. Sembra questa la grossa differenza con Volpe. Con l’arrivo di Forgia, il cast del nuovo I Fatti Vostri è ormai definito. Fuori anche l’epurato Marcello Cirillo, è stato confermato l’astrologo Paolo Fox. Le altre due novità saranno il cantautore Giò di Tonno e il professore Umberto Broccoli, che curerà la parte dedicata a spettacoli, costume e attualità.