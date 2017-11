126 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la prima puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2017, sono in tanti a chiedersi chi è Lorenza Mario. La sua Dionne Warwick ha trionfato e stupito pubblico e giuria. Una performance graffiante e intensa. A sorpresa, la sua cover di I Say a Little Prayer ha nettamente staccato il Bruno Lauzi di Tullio Solenghi e la Adele di Silvia Mezzanotte.

Padovana, classe 1969, Mario ha iniziato giovanissima la carriera da ballerina. Sul piccolo schermo ha raggiunto il successo come primadonna del Bagaglino, poi con Domenica In. La sua passione negli ultimi anni è soprattutto il teatro, dove è stata diretta da Gianluca Guidi in Facciamo l’amore e Chat a due piazze.

I modelli di riferimento di Lorenza sono la leggenda della danza italiana Liliana Cosi e una delle più grandi ballerine dei nostri giorni, Alessandra Ferri. Nel corso della sua carriera, Mario ha lavorato con Gino Landi, Pietro Garinei, Vito Molinari, Filippo Crivelli, Micha van Hoecke, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. “Trovata la mia strada, mi sono messa a studiare danza, canto e recitazione”, ha raccontato al Giornale della Danza. “Molte ore di lezioni, collettive e individuali. Spendevo gran parte di quello che guadagnavo per studiare. Non c’era limite alla mia sete di imparare e alla voglia di diventare brava”.

Lorenza parla correttamente l’inglese, il francese e il tedesco. Dal 2002 al 2010 è stata sposata con il tenore Alessandro Safina: i due hanno avuto un figlio, Pietro, nato nel 2002. Dal 2011 il suo compagno è il manager e imprenditore Federico Piron.

Chi è Lorenza Mario, star di Tale e Quale Show

“L’emozione di calarsi nei panni di veri e propri miti della musica è impareggiabile”, ha detto a Eva Express sull’esperienza di Tale e Quale Show. “Artisticamente mi sono certamente arricchita, immergersi nelle carriere di grandi artisti mi ha regalato l’opportunità di venire a contatto con una fonte costante di talento. Umanamente è un’esperienza straordinaria, non solo per l’affiatamento con i colleghi, la stima per i giudici e l’ammirazione per Carlo, ma anche per il rapporto meraviglioso che ho avuto con i coach e tutti i professionisti che gravitano attorno al programma”. La sua esibizione nei panni di Dionne Warwick, come quella dell’acclamato Federico Angelucci, è disponibile sul sito di RaiPlay.