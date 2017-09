0 CONDIVISI Condividi Tweet

Premiata il 9 settembre da Christian De Sica (che ci piace ricordare in questa bellissima intervista esclusiva ) e Francesco Facchinetti, ecco chi è Miss Italia 2017: la splendida Alice Rachele Arlanch, 21 anni, trentina.

Chi è Miss Italia 2017? Conosciamo meglio la bella Alice Rachele

1.78 di altezza, capelli castano chiaro, occhi luminosi, il suo motto nella vita è: “Don’t let anything stand in your way – Non lasciare che nulla si intrometta sulla tua strada“, come lei stessa scrive nella presentazione sul suo account Instagram.

Il primo dato curioso della vincitrice del celebre concorso di bellezza è che, se in migliaia la seguono sui social, e decine e decine di migliaia l’hanno ammirata sul piccolo schermo, i numeri della sua vita quotidiana sono molto più ristretti: la sua città d’origine, infatti, è Vallarsa, un paesino in provincia di Trento che conta appena…14 abitanti!

Per scoprire chi è Miss Italia al di là di questo semplice titolo, però, basta ascoltare alcune delle sue prime dichiarazioni e spiare un po’ nel suo percorso di vita, che a quanto pare sembra già ben avviato: “Per me la bellezza non è un fattore esclusivamente esteriore – ha dichiarato, contestualmente al concorso, la bella Alice Rachele Arlanch – contano le doti caratteriali e di spirito, ma anche l’intelligenza e la cultura. Voglio rappresentare questo modello femminile per sfatare lo stereotipo secondo il quale la donna bella sarebbe priva di sostanza“.

Le foto di Alice, i commenti in rete e il suo fidanzato AAndrea

La brillante 21enne, infatti, studia giurisprudenza e coltiva il sogno di diventare non un semplice avvocato, ma uno di quelli che si batte per la tutela dei diritti delle minoranze. Amante del nuoto e del Milan, la nuova Miss sembra essersi conquistata immediatamente le grazie del pubblico italiano: “Appena ti ho visto ho capito che avresti vinto!!! Meno male per una volta eletta la più meritevole!“. Nelle sue foto di Instagram appare, circa un mese fa, in compagnia della sua ‘persona speciale’, Andrea.

Ecco qualche bello scatto: