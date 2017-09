1 CONDIVISI Condividi Tweet

X Factor è partito su Sky Uno e alla prima puntata sono già in molti a farsi una domanda: chi è Samuel Storm? Il concorrente nigeriano ha 19 anni, viene da Isolo, Lagos, ed è in Italia da quasi due anni. Il suo viaggio insieme ad altri 130 migranti è durato nove mesi. A salvarli è stata una nave di militari italiani.

“È stato un miracolo”, ha detto Samuel. “La vita è così. Non c’è nulla di gratuito”. La musica è la sua passione e ci aveva già provato a coronarla: aveva partecipato ai provini di Amici di Maria de Filippi, ma era stato eliminato nell’ultima fase prima della formazione della classe.

Sul palco del talent Sam ha portato la sua canzone, The Fire. Un’esibizione che ha convinto e commosso i giudici Manuel Agnelli, Fedez e Levante. Persino l’irriverente e sfacciata Mara Maionchi si è aperta ad un sorriso smagliante. Il brano di Sam è dedicato al “fuoco che arde nel nostro cuore”. Per lui sono arrivati i quattro sì dei giudici, supportati dalla cantante palermitana Giusy Ferreri.

Samuel Storm vive attualmente a Catania: arrivato in Sicilia, ha trovato chi lo ha aiutato ad andare avanti anche donandogli una borsa di studio all’Accademia CAMS Studios. Una storia che sui social ha diviso i fan del programma. “Inserite pure gli extracomunitari in un talent, roba da matti”, si legge sulla pagina Facebook della trasmissione. “Dovete martellare per forza i cervelli e imporre una linea che è chiaramente a sostegno di certa politica”. “È davvero in gamba, ma la storia del ‘gommone’ poteva essere risparmiata”, scrive chi non ha apprezzato il momento troppo politically correct.

X Factor 2017, ecco chi è Samuel Storm

La voce di Samuel ha però stregato la maggior parte del pubblico. “Il talento è talento, la musica dovrebbe andare oltre al colore della pelle, razza o etnia. Mi fa schifo leggere certi commenti”. “Ha raccontato la sua storia senza dettagli penosi, in modo sintetico e asciutto”, dicono altri. Chi lo conosce di persona lo descrive come “un ragazzo fantastico, dolce, umile, pieno di umanità e strano abbastanza da farti affezionare subito”.