Chi ha incastrato Peter Pan chiude in anticipo sui tempi previsti. Come rivelato da Davide Maggio, uno dei programmi di punta targati Mediaset di questa prima parte di stagione tv potrebbe subire un brusco e inatteso stop.

La nuova edizione della trasmissione più amata da Paolo Bonolis, in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5, potrebbe essere oggetto di un taglio di due puntate rispetto alle previsioni iniziali (6 totali invece di 8).

Secondo Davide Maggio, la causa della chiusura anticipata è da imputare ai bassi ascolti. Il ritorno di Chi ha incastrato Peter Pan ha esordito con 3.447.000 spettatori pari al 18.4% di share. Un debutto inferiore alle attese, che a Cologno Monzese è stato subito percepito come un campanello d’allarme. Preoccupazione confermata dalla seconda puntata, che ha strappato appena il 13.3% di share, con soli 2.832.000 spettatori.

La concorrenza di Rai 1 ha fatto il resto. La stessa sera, la fiction Provaci ancora Prof 7 ha totalizzato 4.352.000 telespettatori con il 18.9%. Un autentico crollo se si considera che, su Italia 1, l’action Brick Mansions ha strappato 1.154.000 spettatori. Anche il confronto con il Grande Fratello Vip è impietoso: i punti di distanza dal reality sono più di 10. Troppi per la dirigenza Mediaset. Ma non si tratta soltanto di una questione di ascolti.

Ci sono anche altri fattori che non hanno convinto il pubblico. Innanzitutto la collocazione in palinsesto al giovedì sera e soprattutto l’orario d’inizio alle 21.40, non proprio per i più piccoli. Inoltre c’è da considerare la stanchezza della formula bambini in tv, già bocciata dal pubblico nei casi di Ti lascio una canzone, Io canto e di autentici flop come Little Big Show e Prodigi.

A Bonolis, solitamente abituato ad altri standard, non resta altro da fare che risuscitare Ciao Darwin, show che l’anno scorso è stato un gran successo.