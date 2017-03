1 CONDIVISI Condividi Tweet

Puntata agitata quella di Chi l’ha visto del 29 marzo, che ha visto impegnata Federica Sciarelli contro il falso testimone di Alatri. Il disturbatore ha un nome e cognome: Michele Caruso. Noto alle radio e tv locali romane, l’uomo ha chiamato in diretta nel corso della trasmissione spacciandosi per teste dell’aggressione a Emanuele Morganti, il 20enne massacrato di botte fuori da un locale della cittadina ciociara e deceduto dopo due giorni di agonia.

“Pronto, buonasera dottoressa Sciarelli, vorrei depositare una mia testimonianza sul caso di Alatri” ha esordito il mitomane, spiegando di voler rimanere anonimo. La conduttrice però l’ha subito riconosciuto ed è andata su tutte le furie: “Senti, scusa, tu sei Michele Caruso? Se sei Michele Caruso sono fatti tuoi, perché adesso ti denuncio io. Se continui a telefonare ti denuncio, la devi piantare, fatti curare”.

Federica Sciarelli contro il falso testimone di Alatri: il video

Non è la prima volta che Caruso chiama in trasmissione millantando di avere informazioni su un caso. Nel 2015 si era presentato con nome e cognome sostenendo di avere dettagli inediti sul caso di Domenico Maurantonio, deceduto cadendo dalla finestra di un albergo mentre era in gita, mentre dopo il terremoto ad Amatrice chiamò RTL dicendo di telefonare dal luogo del sisma. Ecco il video di quanto accaduto a Chi l’ha visto.