Le voci su chi prenderà il posto di Donatella Rettore a Tale e Quale Show si sono subito placate. L’icona degli anni ’80 si era confermata, sin dalle prime esibizioni, la scheggia impazzita del programma. La Kamikaze del rock’n’roll era tornata in tv in piena forma.

Sempre fuori dalle righe, ironica e trasgressiva, Rettore si era cimentata nelle imitazioni di Caterina Caselli, Patty Pravo e Gabriella Ferri. Conquistando il pubblico e la giuria. “Sto riscoprendo le radici che hanno la vita, l’anima e la longevità nel ricordo di artisti che resteranno per sempre! Non imitazione ma cultura!”, aveva commentato. Fino all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La cantante ha annunciato di essersi chiamata fuori da Tale e Quale Show a causa di una infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie superiori. Al suo posto arriverà Dario Bandiera, che debutta venerdì 13 ottobre nel programma di Carlo Conti imitando Renato Zero, compito che era stato affidato a Donatella la scorsa settimana.

La sostituzione è confermata dopo un primo annuncio (indiretto) arrivato fin troppo presto con un messaggio dello stesso imitatore sul suo profilo Twitter ufficiale. Il rimando ad un post Instagram, però, è stato subito cancellato.

Chi prenderà il posto di Donatella Rettore a Tale e Quale Show? Bandiera!

Grazie alle sue qualità di imitatore e alla voce versatile (anche da tenore drammatico), Bandiera è il concorrente adatto per la trasmissione. L’attore siciliano ha cominciato la carriera negli anni Novanta in alcuni importanti programmi come Domenica In, Stasera mi butto… e Beato tra le donne. I rumori, dal treno alla discoteca, sono i suoi cavalli di battaglia.

Grazie al Maurizio Costanzo Show, dove canta, balla e imita sia voci che rumori di ogni tipo, coglie un grande successo. Confermato poi al cinema in ruoli sia comici sia drammatici: nel 2007 ha anche ottenuto una candidatura ai Nastro d’argento come miglior attore non protagonista per il film Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi di Giovanni Veronesi.

