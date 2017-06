23 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono in tanti a domandarsi chi sono i Blonde Brothers. Il duo ha sconfitto la pugliese Roberta Gentile nella prima puntata di The Winner Is. Hanno conquistato la finale del programma condotto da Gerry Scotti grazie alle loro spettacolari performance. Complici il ciuffo biondo, la simpatia e la faccia pulita da bravi ragazzi. Ma da dove sono sbucati questi due musicisti?

Si chiamano Luca e Francesco Baù, sono fratelli e vengono da Sasso di Asiago, provincia di Vicenza. Uno prof di inglese, l’altro piastrellista. Iniziano a scrivere musica e suonare a soli 13 anni. Dopo una lunga gavetta, pubblicano nel 2012 il loro primo disco, Lights and Shadows. Il secondo album, Brucia, arriva nel 2014. Tra un lavoro e l’altro, anche un lungo tour in Australia.

Nel 2016, il loro singolo Feeling Blue balza in testa alla classifica dei brani più scaricati dalla piattaforma iTunes. Una canzone che racconta il senso di malessere che si prova quando un amore finisce. “A volte la vita è come una pillola amara da digerire ma una volta digerita si inizia veramente a vivere”, raccontano.

Ecco chi sono i Blonde Brothers

Luca e Francesco amano il jazz, il rock e il rap. Ma usando chitarre e piano, compongono soprattutto canzoni pop e country. Il singolo Flying Like a Bird è stato nella Top 20 della classifica italiana di iTunes. Oltre un milioni di visualizzazione su YouTube li ha portati al Festival delle Arti di Bologna, dove hanno trionfato incoronati dalla giuria presieduta da Omar Pedrini.

Nel 2017 la prima delusione: Libera, scritta con Luca Sala, non passa la selezione finale per Sanremo. Poco male, perché a loro ci ha pensato Gerry Scotti con il suo show un po’ talent e un po’ reality. Ricordate cosa avevamo scritto su Francesco Gabbani dopo la sua prima esibizione a Sanremo? Siete avvisati.