Chi sostituirà Stefano De Martino all’Isola Dei Famosi? Manca poco all’annuncio del presentatore che farà le veci dell’ex ballerino di Amici. Tra accoglienza favorevole e sfavorevole, è stato lui infatti l’inviato speciale del reality ambientato in Honduras.

Il suo mandato però, come già annunciato in precedenza, non sarà rinnovato. E spuntano alcuni nomi che potrebbero svolgere il suo ruolo nella prossima edizione….

Inizialmente si è parlato di Lorenzo Flaherty, il celebre attore italiano che ha partecipato recentemente anche alla seconda edizione del GF Vip. Purtroppo, però, la sua ‘candidatura’ non è andata a buon fine, e pare sia stata cestinata in funzione di un grande ritorno…

Ebbene sì, ad andare in soccorso dei naufraghi con microfono sarà Alvin, volto caro e già conosciuto ai fedelissimi. A diffondere questa voce su chi sostituirà Stefano De Martino è stato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, che ha confermato anche la conduzione di Alessia Marcuzzi. Avevate dei dubbi? Rispetto invece alla motivazione che ha portato all’ex di Belen (leggi qui le ultime intense dichiarazioni sul loro amore) a non ripetere l’esperienza di inviato.

Perché De Martino non è voluto tornare all’Isola dopo la sua prima esperienza come inviato

‘Ho pianto troppo e non voglio rifarlo‘,aveva raccontato infatti il ballerino poco dopo la fine dell’Isola Dei Famosi, riferendosi probabilmente allo stress e alla lontananza dal figlio Santiago. Molte le critiche che gli erano arrivate durante il suo esordio davanti alle telecamere: “Stefano: Partiamo con la conta del conteggio…… Ridateci Alviiiiiiinnn”; “Diciamo che Stefano de Martino dovrebbe continuare a fare il ballerino. Intendo SOLO il ballerino“. “Stefano De Martino c’ha la parlata da parcheggiatore abusivo“.

Si attendono aggiornamenti, invece, per la lista dei potenziali naufraghi che potrebbe prendere parte al cast della prossima edizione. Chi vi piacerebbe vedere?