Abbiamo letto del sonoro no all’Isola Dei Famosi dell’ex ballerino di Amici ha dichiarato, ed ora una domanda sorge spontanea: chi sostituisce Stefano De Martino durante la prossima edizione del reality? Alessia Marcuzzi avrà bisogno del suo inviato/a speciale anche quest’anno. Di chi potrebbe trattarsi? C’è un’ipotesi in campo…

Chi sostituisce Stefano De Martino all’Isola? Spunta un possibile nome

A fare il primo nome del possibile nuovo volto Mediaset è il settimanale Oggi: “Gira voce che Vladimir Luxuria stia scalpitando per avere un ruolo di punta nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Si mormora che aspiri all’ambito ruolo di inviata in Honduras. Ci riuscirà?”.

L’ex politica, prossimamente una concorrente di Tale e Quale Show – nonché vincitrice della sesta stagione del celebre reality ‘survivor’ – potrebbe svolgere questo inedito ruolo in collaborazione con la Marcuzzi.

Le ipotesi su chi sostituisce Stefano De Martino continueranno sicuramente, questo non sarà di certo l’unico nome su cui si vocifererà. A voi piacerebbe vedere Luxuria all’Isola Dei Famosi?

Di certo sappiamo che il ballerino ha voluto fare un passo indietro quest’anno, il motivo ce lo ha raccontato Chi, il settimanale di Alfonso Signorini:

“L’ex ballerino, che al momento non tornerà ad Amici di Maria De Filippi, ha sofferto molto per la lontananza dal figlio e ha rifiutato la proposta che pochi giorni fa è arrivata sul tavolo del suo agente.”

ll motivo per cui Stefano non è voluto tornare all’Isola

In effetti il ritorno dall’Honduras di Stefano è stato un momento molto intenso – proprio per la sua riunione con Santiago: “Mio figlio è ruffiano come me. Sono andato a prenderlo a scuola ed è stata una scena bellissima. Quando mi ha visto è stato prima pietrificato, poi mi è saltato al collo, senza alcun tipo di risentimento, e mi ha detto ‘papà mi sei mancato tantissimo’. Come fai a non scioglierti?!“