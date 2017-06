74 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre i palinsesti Rai 2017 2018 continuano a far discutere – così come la questione dello stipendio di Fazio – La7 attraversa una piccola tempesta: con grande malcontento di Gianluigi Paragone, chiude La Gabbia, talk show di attualità e politica la cui ultima puntata è stata trasmessa il 28 giugno 2017.

A dare la notizia – che sembra aver colto tutti di sorpresa – è stato lo stesso presentatore, che (a quanto racconta Il Fatto Quotidiano) avrebbe saputo di questa decisione durante la riunione pomeridiana che precedeva la puntata dello show.

Il tweet al vetriolo di Paragone

“Ringrazio i produttori, il regista gli operatori, chi da casa ci ha seguito, l’editore anche il nuovo direttore Andrea Salerno anche se La Gabbia non rientra più nei suoi piani editoriali. Va bene così. Quindi ci salutiamo, La Gabbia termina qui, nel senso che proprio chiude qui i battenti. Ha vinto il Ciaone. E con questo Ciaone ci salutiamo“.

Un addio un po’ sarcastico quello del presentatore davanti all’annuncio che chiude La Gabbia su La7: i suoi toni risentiti hanno subito fatto il giro del web, in particolare quel #ciaone dal retrogusto politico. Il nuovo direttore Andrea Salerno, tuttavia, ha voluto immediatamente placare le polemiche dal suo account Twitter:

Intervengono Andrea Salerno e Enrico Mentana

“La7 è una casa accogliente, possono cambiare i programmi, ma nessuno verrà mai mandato via. #stiamolavorandopervoi“.

Al suo fianco si schiera anche Enrico Mentana, che dal suo profilo Facebook spiega: “La7 è come una strada di artigiani, in cui ognuno ha la sua bottega, coi suoi talenti e i suoi difetti: insomma con le sane differenze che rendono varia un’offerta. Capita che arrivi qualcuno da fuori ad aprire il suo spazio, ed è sempre ben accetto. Capita che qualcuno scelga di andare altrove, ed è il mercato. Ma dalla strada delle botteghe della 7 non si sfratta nessuno, né lo si lascia nella bottega chiusa. Magari si cambia un’insegna, si mette in mostra un lavoro nuovo, ma niente epurazioni. Paragone chiaro?“.

Un’altra breve stoccata che, inutile dire, fa infuriare una fetta di utenti web, profondamente delusi dalla decisione della rete di chiudere un programma di attualità politica come La Gaabbia, e pronti a citare in ballo ‘poteri forti’.