102 CONDIVISI Condividi Tweet

Il serale di Mi manda RaiTre potrebbe scomparire dai nuovi palinsesti Rai. Dopo l’addio all’Arena di Massimo Giletti, prosegue la rivoluzione a Viale Mazzini. Il rinnovato scheduling verrà ufficializzato tra pochi giorni ma le anticipazione trapelate continuano a svelare sorprese.

Lo storico programma di Rai3, condotto ogni giorno dal giornalista siciliano, subisce un taglio drastico. Nonostante abbia confermato la mission di sempre e abbia ottenuto una buona media di ascolti.

Il serale di giovedì del programma che dà voce a chi ha subito truffe, soprusi e disagi ha superato quest’anno il 5% di share. Ascolti che Bianca Berlinguer con il suo #CartaBianca non ha mai strappato. Sottile ha inoltre battuto i concorrenti diretti Nemo di Rai2 e PiazzaPulita di La7.

Secondo i rumors che trapelano, la mancata conferma della trasmissione è legata all’agente di Sottile, Lucio Presta. Una vera e propria anomalia nella rete dominata da Beppe Caschetto. La sua Itc 2000 ha in scuderia Giovanni Floris, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata, Pif, Daria Bignardi e tanti altri.

Addio al serale di Mi manda RaiTre

Come rivelato dal Messaggero, è proprio Bignardi – direttrice di rete dal 2016 – che vuole elevare il livello dei programmi dopo il passaggio di Fabio Fazio a Rai1. C’è da colmare il vuoto lasciato da Che tempo che fa. Il suo obiettivo è un giovedì sera affidato a Michele Santoro e ai suoi documentari. Nonostante l’esperimento di M su Rai2, un mix di teatro, docu-fiction e talk, si sia rivelato un flop. Un programma da appena 900mila telespettatori e 4% di share.

Il martedì sera andrà invece alla confermatissima Bianca Berlinguer, che continua tuttavia a perdere il confronto diretto con DiMartedì di Giovanni Floris. A Sottile resterà soltanto lo spazio mattutino di Mi manda RaiTre. Una magra consolazione: il diretto interessato, per adesso, non ha rilasciato alcun commento in merito.