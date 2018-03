1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ciacci risponde a Zazzaroni nella polemica che sta infiammando l’edizione 2018 di Ballando con le Stelle. Nella puntata di sabato 17 marzo del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, il giudice si è rifiutato di esprimere un voto sulla performance del duo Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Una decisione che scatenato pesantissime accuse di omofobia. Critiche alle quali il giornalista sportivo ha risposto con una serie di messaggi via social. Ciacci, nella puntata di Detto Fatto del 19 marzo, ha commentato con Todaro quanto accaduto.

Ballando, Ciacci risponde a Zazzaroni

La bufera su Zazzaroni non ha smosso il costumista senese dalle sue posizioni. “Non condivido quello che ha detto Zazzaroni. Ma ho fatto della mia vita una scelta di tolleranza e libertà. Non condividendo quello che ha detto, accetto quello che dice perché ognuno è libero di esprimersi come vuole”, ha detto Giò Giò. “Io sono in pista a Ballando perché voglio dimostrare che il ballo è libertà, non voglio stare legato a niente. Accetto quello che dice Ivan, non lo condivido ma ne prendo atto”.

“I ruoli non sono definiti perché siamo una coppia di due uomini che ballano, che sta facendo spettacolo. Quello che voglio proporre io è una interscambiabilità di ruoli. E ci sarà”, ha aggiunto. “Noi dev’essere ballo. Chi fa che cosa: ma chissenefrega nel 2018. I ruoli li lasciamo stare. Bisogna smettere di dare i ruoli. I ruoli non ci devono essere più, almeno per quello che riguarda la mia esibizione nel ballo. Io non condivido quello che ha detto Ivan e non lo condividerò mai. Però lo rispetto e lo accetto. Mi dispiace quando una persona viene attaccata, ma deve essere cosciente di quello che dice e prendersi il peso delle sue parole. Io sono in pista per ballare come Giovanni Ciacci, non rappresento e non voglio rappresentare nessuno. Non voglio la politica nel ballo. Ballando è un programma per famiglie, voglio ballare per me e per tutti”.

Ciacci Todaro a Ballando, la replica di Zazzaroni

Ciacci ha poi annunciato che a luglio si sposerà con un principe. Zazzaroni non è riuscito a trattenersi e ancora una volta ha risposto via Twitter alle dichiarazioni rilasciate durante Detto Fatto. “Mai assegnato ruoli”, ha scritto. “E anche la parola tolleranza è fuori luogo, così come politica. Ne parlerò a Giovanni”.