52 CONDIVISI Condividi Tweet

Ciao Darwin 8 è finito nel mirino degli animalisti per il trattamento riservato ai maiali. È successo nell’ultima puntata del programma di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella serata del 22 marzo, alcuni maiali – spacciati per “selvatici” e “potenzialmente pericolosi” – sono stati “messi alla gogna, spaventati, terrorizzati tra le luci dei riflettori e le urla isteriche dei concorrenti”.

Ciao Darwin 8 maiali maltrattati nello show?

È questa l’obiezione mossa dall’associazione Centopercentoanimalisti, che promette una denuncia per Bonolis e gli autori della trasmissione. Nella prova in questione, le squadre del Family Day e del Gay Pride sono state chiamate ad entrare in un recinto di maiali e per uscire dovevano recuperare alcune chiavi legate agli animali.

“Oltre all’ignoranza galoppante, da segnalare un maialino impaurito con la museruola”, si legge nel comunicato. “I poveri maiali – continua la nota – sono già condannati a vivere in prigionia dalla loro nascita, destinati ad essere squartati, momentaneamente vengono allontanati dal lager e gettati tra luci e rumori stressanti in situazioni allucinanti, come quella che abbiamo purtroppo assistito”.

Ciao Darwin 2019 seconda puntata nel caos

“Chiediamo due semplici cose – conclude l’associazione – agli organizzatori del programma spazzatura per eccellenza: sono state rispettate le norme per il trasporto e quelle sanitarie? Ovvero, il modello 4, l’attestazione sanitaria del morbo di Aujesky e l’attestazione sanitaria sulla malattia vescicolare”.

Non è la prima volta che Ciao Darwin finisce nei radar degli animalisti. Già in passato l’uso degli animali nelle prove di coraggio (in particolare le tigri legate su un isolotto artificiale) è stato criticato dalla PETA. Secondo le associazioni animaliste, questi episodi (come successo per Giucas Casella e Marco Ferri all’Isola dei Famosi qualche anno fa) violano apertamente quanto prescritto nell’articolo 727 del Codice Penale, che vieta l’utilizzo di animali in giochi e spettacoli insostenibili per la loro natura. Da Mediaset, intanto, non è arrivata nessuna comunicazione in merito. Come replicherà, se lo farà, Paolo Bonolis?