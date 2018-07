285 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ultima indiscrezione in casa Rai vede la presenza di Cicciolina a Ballando con le Stelle. Pare che l’ex attrice di film a luci rosse sia stata scelta da Milly Carlucci in persona secondo quanto riportato dal settimanale Spy.

Cicciolina a Ballando con le Stelle? La scelta di Milly Carlucci

Il cast di Ballando con le Stelle 2018 è stato molto apprezzato dal pubblico da casa, ma chi sa se sarà così anche per la prossima edizione. Sono ancora voci di corridoio non confermate, ma pare che Milly Carlucci in persona voglia tra i concorrenti la chiacchieratissima Ilona Staller, conosciuta col nome d’arte Cicciolina.

Cosa ne penserà il pubblico da casa di questa mossa della Carlucci? La Staller è sull’onda del gossip non solo per il suo passato artistico, ma anche per la sua polemica sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. La donna, comunque, ha già partecipato a Sueno, la versione sudamericana dello show, quindi non è nuova agli schemi del programma di Rai 1.

Ilona Staller in lacrime per il taglio dei vitalizi

La Staller risulta molto agitata e nervosa da quando il Movimento 5 Stelle ha deciso di tagliare i vitalizi agli ex parlamentari: “Ma quale vitalizio, non era un vitalizio. Io non posso stare in Italia solo per pagare le tasse, come faccio? […] Ho provato a lavorare, ho chiesto a tutti i reality show ma non mi vogliono. Mi vedi sulla Rai o su Mediaset? No, non mi vogliono. Solo perché ho fatto la por*odiva. Sono un personaggio scomodo, la por*odiva che ha fatto politica. […] Io pago un sacco di tasse negli appartamenti che ho da quando facevo la por*odiva, quando lavoravo. Me ne vado da questo paese, cosa resto qui a pagare Imu e Ici?“. Che la Carlucci abbia accolto il suo grido disperato così che la donna non sarà costretta ad andare via dal Belpaese?