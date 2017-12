175 CONDIVISI Condividi Tweet

Clamorosa perdita a The Wall e momenti drammatici per i due concorrenti coinvolti. Nella puntata del quiz andata in onda mercoledì 13 dicembre, a tentare la fortuna c’erano Elisa e Alessandro. Moglie e marito da Crema, lei operatrice sociosanitaria e lui carrozziere.

Come avviene ogni sera, la coppia ha affrontato separatamente l’enorme muro di 12 metri. Alessandro ha avuto una fortuna enorme: dopo un avvio disastroso, si è attestato a quota 275 mila euro con le ultime quattro sfere rosse. Elisa aveva risposto bene a quattro domande su sei.

Il muro dà, il muro toglie, ripete come un mantra Gerry Scotti. Il suo nuovo game show, nonostante una incomprensibile polemica con Barbara D’Urso, ha conquistato il pubblico di Canale 5. Telespettatori che hanno assistito in diretta al dramma di Elisa. La concorrente aveva commosso tutti raccontando la sua storia. Il suo sogno è diventare mamma.

Un desiderio che l’endometriosi, una malattia che colpisce la parete interna dell’utero, le ha impedito di realizzare. “Il nostro sogno è diverso”, ha spiegato in studio. “Purtroppo ho scoperto che non riesco ad avere figli, ho una malattia che sto cercando di curare. L’endometriosi colpisce una donna su tre e le cure sono molto costose”. La vincita sarebbe servita proprio a questo scopo.

La clamorosa perdita a The Wall

Purtroppo, nel corso del gioco, Elisa ha scelto la strada della prudenza. Invece di rischiare fidandosi del montepremi accumulato dal marito (275 mila euro), ha accettato di firmare un contratto con un’offerta di 23 mila euro. “Mi sono affidata al cuore e a quello che mi hanno insegnato i miei genitori: bisogna accontentarsi”, ha detto. “I soldi possono cambiarti la vita, ma non ti possono cambiare l’animo. Quindi spero di aver preso la decisione giusta e ho firmato”.

Quando ha scoperto quanto aveva perso, Elisa è scoppiata a piangere. A poco è servito il lungo abbraccio dei familiari. “Ci sono rimasto malissimo”, ha commentato un dispiaciuto Scotti. “Speriamo che il loro amore valga molto più di questa esperienza”. La giocata “suicida” di Elisa è disponibile sul sito ufficiale Mediaset.