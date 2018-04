74 CONDIVISI Condividi Tweet

Claudio Amendola sostiene Salvini, definendolo “il miglior politico degli ultimi 20 anni“. Il suo endorsement ha fatto immediatamente il giro del paese, specialmente della sua città e del quartiere Garbatella, sede televisiva della mitica serie TV ‘I Cesaroni’.

Per chi non avesse familiarità con questa particolre zona della capitale italiana, la Garbatella ha un’identità territoriale molto forte e precisa. Mentre tra gli antichi palazzi è possibile trovare ancora statue ed architetture di epoca mussoliniana, i residenti negli ultimi decenni hanno completamente riscritto la storia del loro quartiere animando cortili, strade e piazze di attività sociali, centri politici di sinistra o anarchici, botteghe ed esercizi commerciali di commercio equo e solidale.

Il più, essendo la location storica dei Cesaroni, rappresenta anche una meta ‘turistica’ e orgogliosamente legata all’attore romano. Che però, questa volta, li ha delusi: «E pensare che quando il leader leghista voleva venire qui Amendola girò un video contro di lui…– dichiara un ‘garbatelliano’ – Meno male che a Garbatella la sinistra ancora regge. In questo Municipio, a differenza di altre realtà non solo romane ma italiane, il Carroccio non ha preso molti voti… Certo non grazie al protagonista dei Cesaroni».

La giustificazione e la delusione: due facce della Garbatella di fronte alle dichiarazioni dell’attore

Alcuni, di fronte al fatto che Claudio Amendola sostiene Salvini, si sono limitati a sospirare e a commentare un laconico: “Deve ave’ sbattuto la capoccia”, mentre altri invece preferiscono mettere in luce altre questioni ben più importanti che un tradimento “ideologico” di una celebrità: «Ci preoccupiamo di più di quello che sta accadendo in Siria e in Palestina».

Il proprietario 70enne del bar di quartiere, intitolato proprio I Cesaroni in onore del telefilm, ha provato, infine, a giustificarlo: “Le gente ormai è stufa di questa sinistra che non vale più niente, ognuno pensa a tirare la carretta come può“.