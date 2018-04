265 CONDIVISI Condividi Tweet

Che la sua conduzione del Festival di Sanremo 2018 sia piaciuta o meno, quello che sta succedendo adesso, nella faida tra Claudio Baglioni contro Antonio Ricci, sta assumendo un tono ben più grave di una semplice polemica da salotto televisivo. Si parla di tribunale, querela e dichiarazioni davvero molto velenose…

Claudio Baglioni contro Antonio Ricci: il patron di Striscia La Notizia avrebbe ‘diffamato’ il cantante, che ha deciso di trascinarlo in tribunale

Durante la messa in onda della kermesse musicale, che ha messo a dura prova le capacità d’intrattenimento del mitico cantante italiano, l’ideatore di Striscia La Notizia si è lasciato andare più volte a qualche commento non particolarmente ‘lusinghiero’ come «Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello», riferendosi all’aspetto fisico dell’artista. Successivamete, le ‘accuse’ diventano di carattere politico e personale: «Era il cantante preferito dei fascisti… In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica che semina diossina in tutto il Paese».

Al momento non vi è stata nessuna mossa di Claudio Baglioni contro Antonio Ricci, nemmeno una replica, una risposta. Adesso, però, viene fuori che la contromossa è di carattere legale: ad annunciare la battaglia è Il Messaggero, che racconta di come il pm Rosalia Affinito abbia aperto un fascicolo d’inchiesta su questi episodi, particolarmente per quanto riguarda l’articolo del Corriere della Sera in cui Ricci ha rincarato la dose:

«Non lo reggo da quando ero ragazzo… Non penso sia uno disonesto, del resto non è capace» ha infatti aggiunto il patron del tg satirico Mediaset riguardo il cantante. Una rivalità e un odio noti già da molto tempo nell’ambiente, che però hanno raggiunto picchi particolarmente astiosi e che hanno richiesto una querela.

Le accuse di Ricci in una vecchia lettura di ‘Piccolo Grande Amore’

Ad approfondire la questione è Dagospia, che è andato a ripescare un vecchio libro di Ricci del 1998 in cui è presente una sorta di interpretazione satirica di uno dei successi più famosi di Baglioni: “Quell’aria da bambina, io non gliel’ho detto mai però n’andavo matto”. Qui l’autore va giù piatto. E talmente assatanato che non prova nemmeno vergogna» – scrive, alludendo ad una presunta ‘ped0filia’ del cantante – Dalla pedofilia all’impotenza: «Questo piccolo grande amore” che viene ripetuto in maniera ossessiva, cos’è? Cos’è il “piccolo-grande” che “manca da morire”? Fuor di metafora è la dolorosa ammissione di evidenti problemi erettivi. Problemi confermati dalle parole della partner: “Mi diceva sei una frana”. Dove per “frana” s’intende chiaramente roba che va giù. Un prolasso fisico».