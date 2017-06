0 CONDIVISI Condividi Tweet

Se c’è una cosa che gli assidui spettatori della fiction Rai sanno bene è che, infilate tra le vicende degli abitanti Palladini, ci sono sempre tematiche e discussioni su temi attuali e d’interesse sociale: la stessa storia omosessuale di Sandro e Claudio di Un Posto Al Sole ha dimostrato al pubblico come si può trattare un tema delicato come l’outing in età adolescenziale con toni delicati, corretti e di larghe vedute.

Claudio di Un Posto Al Sole sta tornando eterosessuale?

Proprio per questo, dati gli sviluppi della trama degli ultimi episodi, una parte del pubblico sta cominciando ad insorgere contro la piega che stanno prendendo gli eventi amorosi del fidanzato di Sandro. Durante le sue apparizioni lo ricordiamo come simbolo di un’omosessualità sicura di sé, romantico nel suo amore per il giovane figlio di Roberto Ferri e quasi impetuoso nel suo tentativo di far uscire allo scoperto i veri sentimenti del ragazzo. La loro coppia è una delle più apprezzate della fiction:

Da poco, però, qualcosa è cambiato nell’atteggiamento di Claudio di Un Posto Al Sole : il personaggio (interpretato dall’attore Gabriele Anagni) ha cominciato a passare molto tempo con Serena (Miriam Candurro, reduce dal successo di Vieni a vivere a Napoli), la moglie di Filippo (Michelangelo Tommaso), fratello maggiore di Sandro (Alessio Chiodini), e ad un tratto se n’è uscito con la velata dichiarazione: “Mi piace l’idea di pensarmi insieme a te. Perché io sto proprio bene con te, Serena“.

Il colpo di scena dell’eterosessualità di Claudio può avere due letture

Di fronte a questo ‘colpo di scena’, parte della platea si è indignata, giudicando diseducativo che un ragazzo dichiaratosi omosessuale possa improvvisamente diventare etero: “La questione è un altra – scrive un’utente Facebook su uno dei gruppi d’ascolto della soap – qua si offendono i gay facendo passare il messaggio che si può guarire… la vedono come una malattia da cui si guarisce, e questo è un messaggio sbagliato, non che si innamora di serena, al momento è una cosa secondaria”.

Dall’altra parte, tuttavia, c’è anche chi sostiene la tesi che Un Posto Al Sole, da sempre in prima linea per i diritti LGBTQ, stia lanciando questa nuova storyline per aprire un discorso sulla bisessualità. A noi quest’ipotesi non stupirebbe, in effetti.

