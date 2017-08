1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

A volte ritornano, s’intitolava il celebre film horror del 1991 tratto dall’omonimo libro di Stephen King, ed è il caso di dirlo adesso: sapete, infatti, che nei prossimi palinsesti Rai 2017-2018 rivedremo Claudio Lippi a Domenica In? La notizia sta circolando proprio in queste ore.

Claudio Lippi a Domenica In: ecco con chi condurrà

Mentre su Mediaset la domenica pomeriggio potrebbe mettere Maria De Filippi contro Barbara d’Urso, in Rai è stato, infatti, annunciato il ritorno del celebre programma, di recente condotto da Pippo Baudo, Chiara Francini e Manuela Zero. A dare la conferma la bella Cristina Parodi, che ha twittato: “Felice di fare la #domenica di #Rai1”.

Quel che ancora non si sapeva, però, era che al suo fianco ci sarà Claudio Lippi a Domenica In. Almeno, e quanto afferma Dagospia e il suo timoniere Alberto Dandolo, sempre attento ad ogni piccolo sussurro proveniente dal reame del piccolo schermo: “Indovinate chi condurrà, al fianco di “Tristina” Parodi, la prossima edizione di ‘Domenica In’? Il redivivo Claudio Lippi! Intanto la Parodi è già al lavoro a Roma con i suoi autori… ”

L’umorismo di Lippi unito alla professionalità della Parodi: il web discute sulla nuova coppia del piccolo schermo e le opinioni sono davvero contrastanti

In attesa di conferma, il pubblico commenta così lo scoop: “Ho 36 anni e adoro Claudio Lippi per l’eleganza e l’ironia che ha. Mi ricorda molto Raimondo Vianello. Sarà anziano ma in tv c’è bisogno di conduttori così bravi e professionali….è una persona che sa dare il buon esempio alle nuove generazioni. In tv ci vuole eleganza e professionalità….basta con le volgarità che ci propone ogni anno la D’urso !!! Quest’anno Domenica In farà il botto.”

E voi siete d’accordo con questo commento? O siete dalla parte di chi insinua che non è questo il giusto modo di ‘svecchiare’ la tv italiana?