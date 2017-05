58 CONDIVISI Condividi Tweet

Claudio Lippi attacca Amadeus e Fabio Fazio. Al suo ritorno in tv al fianco di Adriano Panatta, Lando Buzzanca ed Edoardo Vianello nel reality Meglio tardi che mai, il conduttore non le manda a dire. Uno tra i volti storici del piccolo schermo italiano ha attraversato un periodo difficile. Da ex cantante ed attore, il suo ultimo ruolo era stato quello di giudice a Tale e Quale Show. Ma alla scorsa edizione del programma non ha preso parte. E non l’ha presa bene.

Dopo i debiti, il malore e i dubbi sul futuro, Claudio Lippi si è lasciato andare ad un durissimo sfogo. “Non c’è spazio per chi come me ha esperienza in molti ruoli. Lo spazio c’è per quelli che ci sono da sempre”, ha dichiarato. “Ho saputo dai giornali che non c’ero”, ha spiegato, riferendosi al programma di Rai 1. “Ho anche telefonato a Carlo Conti che mi ha spiegato che la nuova dirigenza Rai pensa a un rinnovo ma di certo sarebbe stato carino dirmelo […] E magari sarebbe stato corretto anche motivarmelo”.

Claudio Lippi attacca Amadeus e Fabio Fazio

Sulla questione del tetto massimo per i compensi dei conduttori Rai, Lippi ha le idee chiare. “Molti colleghi hanno contratti onerosi. Perfetto. Allora si potrebbe ragionare così: fai ascolti e li fai riguadagnare? Bene. Non fai ascolti adeguati? Allora quella cifra va rivista. Io sarei pronto a firmare un contratto con la Rai che preveda un fisso, che potrebbe essere pari a quello di un dirigente. Il resto sarebbe una percentuale basata sugli ascolti che andrebbe condivisa con gli autori e con tutti coloro che contribuiscono a fare grande quel tale programma. Secondo me sarebbe una rivoluzione. Anche se molti colleghi conduttori non accetterebbero mai”.

Qui parte l’affondo verso i “soliti noti”. In primis il conduttore di Che tempo che fa. Fabio Fazio critica la Rai? “Non si può sputare sul piatto dove si mangia”, ha detto Lippi. “Non ho niente contro Amadeus che è un vero amico. Ma che senso ha che lui passi dai Soliti ignoti a Reazione a catena? Possibile che non si faccia lavorare nessun altro a parte quei quattro o cinque soliti? Si vocifera che Fazio andrà via, così come Giletti e Alberto Angela ma non è possibile che un’azienda come la Rai dipenda solo da pochi volti noti, magari assistiti da manager potentissimi”. Nella stessa intervista rilasciata a Tiscali, Lippi ha salvato soltanto Maria De Filippi. “L’unica che oggi produce qualcosa e vende anche all’estero è Maria”, ha chiosato. “Mi sembra un po’ poco in un panorama di 7 reti generaliste”.