Claudio Lippi critica Bonolis e Perego e come un fiume in piena, rievoca dolorose esperienze della sua carriera televisiva. In un’intervista concessa a Quotidiano Nazionale, il conduttore ha sparato a zero contro i due colleghi, puntando soprattutto il dito sul suo allontanamento da Buona domenica nel 2006.

Lippi, nel cast della settima edizione di Tale e Quale Show e tra le novità di Domenica In 2017-2018, ha spiegato perché per dieci anni è praticamente sparito dalle scene.

“Tutto comincia nel 2003 quando feci una orrenda Domenica In con Paolo Bonolis”, ha raccontato. “In quello studio mi trovavo malissimo. Bonolis era troppo egocentrico e tra noi non c’era feeling. Poi sono tornato, dopo dieci edizioni al fianco di Maurizio Costanzo (tra le più belle domeniche pomeriggio della storia televisiva), a fare la domenica su Canale 5. Il programma venne affidato a Paola Perego e tutto cambiò”.

“Sembravo un pesce fuor d’acqua ma soprattutto non mi riconoscevo in quel tipo di trasmissione troppo urlata e chiassosa”, ha spiegato. “Cercai di ragionare assieme alla squadra di lavoro, visto che firmavo il programma anche come autore. Cercai di impormi e di far prevalere le mie ragioni ma niente. Alla quinta puntata dissi basta e me ne andai. Non potevo varcare né la soglia della sede Rai di Viale Mazzini né quella di Mediaset a Cologno Monzese. Sul mio nome c’era il veto più assoluto”.

Claudio Lippi critica Bonolis e Perego (e Presta risponde)

Lette queste dichiarazioni, Lucio Presta, marito di Perego e agente della conduttrice e di Bonolis, ha reagito in maniera violenta sui social. Sul suo profilo Twitter, ha tuonato così: “Ne ho conosciuto di coglioni ingrati ma questo batte tutti”.

Nella stessa intervista, un incurante Lippi si è anche candidato alla conduzione di Reazione a catena: “Mi risulta che sia un ruolo vacante dalla prossima estate perché Amadeus avrà altri impegni. Fra i giochi oggi in tv è quello che più mi si addice perché c’è il rapporto con i concorrenti, un pubblico disponibile… Insomma, mi candido”.

Ne ho conosciuto di coglioni ingrati ma questo batte tutti. — ellepi_one ® 🇮🇹 (@PrestaLucio) 4 ottobre 2017