Claudio Lippi ricorda Corrado e finisce in lacrime. È successo nel corso della quarta puntata di Bring the Noise, il nuovo show musicale condotto da Alvin su Italia 1. Nella trasmissione, due squadre composte da quattro personaggi famosi si sfidano in una serie di prove bizzarre a sfondo musicale. Tra queste, spicca il gioco delle sigle. I concorrenti devono indovinare dalle prime note a quale programma appartiene una celebre canzone.

Lippi è stato subito protagonista assoluto. Ma quando è partita la sigla di Il pranzo è servito, non è riuscito a trattenere l’emozione. Claudio, che non ha risparmiato critiche a colleghi come Amadeus e Fabio Fazio dopo il suo ritorno in tv, ha avuto per maestro Corrado. Proprio da uno dei più memorabili conduttori televisivi italiani, ereditò il 1° ottobre del 1990 il popolare quiz dell’ora di pranzo. Lippi era reduce dall’esperienza di Giochi senza frontiere.

Claudio Lippi ricorda Corrado: le sue parole

Nonostante il cambio di conduzione, la trasmissione mantenne ottimi ascolti e guadagnò la seconda nomination al Telegatto. Incalzato da Alvin, Lippi si è lasciato andare ai ricordi per sottolineare quanto fosse stretto il suo rapporto con Corrado. “Ricordo la registrazione della prima puntata, introdotta da Corrado che mi passava il testimone…”, ha raccontato. “Non ho parlato per dieci minuti, non avevo la saliva perché vedere Corrado… Non ci riesco neanche adesso”.

Quella stagione, dal 1990 al 1991, si rivelò però alquanto sfortunata per Lippi. Prima si ammalò (nel dicembre 1990) e poi si fratturò un braccio (nel marzo 1991). Per tutto il mese di dicembre, venne sostituito proprio da Corrado, che tornò così a condurre il programma festeggiando, il 18 dicembre 1990, la puntata numero 2000. Durante le registrazioni della stagione successiva, Lippi annunciò di non essere in grado di continuare con lo show a causa del suo stato di salute, notevolmente peggiorato. L’esperienza con Corrado è sempre rimasta nel suo cuore. L’omaggio all’icona della tv italiana è disponibile a questo link a partire da 1:41:17.