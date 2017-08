52 CONDIVISI Condividi Tweet

Claudio Lippi torna a Tale e Quale Show. Ma stavolta non come giudice, bensì da concorrente. Come rivelato da Blogo, il conduttore – recentemente annunciato a Domenica In insieme a Cristina Parodi – sarebbe il colpo a sorpresa del programma del venerdì sera di Carlo Conti.

Lippi è già stato un volto storico della trasmissione. Ha fatto parte della giuria dalla prima alla quinta edizione dello show di Rai 1. Affiancando l’inossidabile Loretta Goggi, poi i colleghi Christian De Sica e Gigi Proietti. Soltanto nel 2016 il suo posto è stato preso da Claudio Amendola.

Secondo Blogo, la rinascita di Lippi – dopo un periodo buio di problemi economici, sentimentali e di salute – si deve al suo nuovo manager. Il conduttore ha recentemente ripreso Lele Mora come suo agente, che probabilmente lo ha orientato verso questa soluzione. C’è una grossa differenza tra essere giudice ed essere giudicato. Tuttavia, a quanto pare, la nuova esperienza non spaventa affatto l’esperto Claudio.

Lippi, prima che presentatore e uomo tv a tutto tondo, è stato un apprezzato cantante. Negli anni Sessanta, era stato solista e leader del gruppo I crociati. Aveva inciso diversi 45 giri di successo, su tutti Per ognuno c’è qualcuno, cover italiana del brano di Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Era apparso anche nel musicarello Piange… il telefono, film nato per sfruttare la fama della canzone di Modugno, all’epoca sulla cresta dell’onda.

Insomma, Lippi non è uno sprovveduto. Nonostante le recenti performance un po’ appannate, a 72 anni può ancora dire la sua. Definita (almeno in parte) la giuria di Tale e Quale Show 2017, il conduttore dovrà vedersela con sfidanti agguerriti. Tra i primi concorrenti trapelati, infatti, ci sono “professionisti” come Marco Carta, Donatella Rettore, Annalisa Minetti e il tenore abruzzese Piero Mazzocchetti.