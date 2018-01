63 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre esplode il caso di Francesca Barra candidata al PD (la stessa che pochi mesi fa ha dovuto affrontare minacce di morte da un suo concittadino), scopriamo, grazie alle interviste rilasciate, che Claudio Santamaria si è sposato con lei e nessuno lo sapeva!

Che la loro storia procedesse a gonfie vele, era indubbio: i profili social dell’attore di Lo chiamavano Jeeg Robot e della giornalista di Matrix sono pieni, zeppi di amorevoli dediche, scatti d’autore/paparazzate, seflie, video e frasi romantiche. Nessuno, però, aveva mai notato la fede che era spuntato al dito di lui.

La conferma delle nozze – avvenute in gran segreto lo scorso novembre, negli USA – è arrivata grazie a questo video in cui l’artista italiano ha dichiarato di voler sostenere pubblicamente la candidatura alle prossime politiche del PD:

Viene così fuori che Claudio Santamaria si è sposato, per la prima volta, con la Barra – che era invece reduce da un divorzio, risalente a circa un anno fa. «Non è stato un colpo di testa, ci siamo aspettati tutta la vita» ha dichiarato la bella (e innamoratissima) moglie dell’attore al Corriere della Sera.

Entrambi riservati e intenzionati a tenere questo romantico avvenimento fuori dalle telecamere, hanno deciso di raccontare, a distanza di due mesi, la loro promessa d’amore. Che probabilmente confermeranno ulteriormente anche qui in Italia:

«In estate ufficializzeremo le nozze in Italia, spero in Basilicata. Claudio non lo aveva mai fatto – ha poi raccontato la futura candidata – ed era contrario al matrimonio. Eppure non si è preso una ragazzina, ma una donna di 38 anni con tre figli e un cane. E poi ci siamo aspettati tutta la vita: per noi “presto” è comunque tardi».

Dalla Raggi alla Barra con il Pd: Claudio Santamaria è al fianco di sua moglie e supporta i suoi ideali

Insomma, tanti auguri alla bella coppia, che affronterà insieme la carriera politica di lei – che lui ha scelto di supportare nonostante, anni fa, fosse schierato apertamente con Virginia Raggi del M5S: «Prima di accettare, ne abbiamo discusso a lungo. Claudio mi appoggia e, quando sarà libero da impegni e set, sarà al mio fianco».

