Al cinema abbiamo visto tante operazioni di revival (ci riferiamo, ad esempio Baywatch o Ghostbusters), ma il piccolo schermo non è da meno, se anche la zingara Cloris Brosca torna in TV!

In molti ricorderanno ‘Luna Park’, il celebre programma preserale condotto – tra gli altri – da Bonolis, Pippo Baudo e Carlo Conti, ma siamo sicuri che TUTTI conservano perfettamente memoria di questa sigla:

“Io so chi sei,

e se tu vuoi,

ti dico che destino avrai,

buona sorte o guai.

Luna Nera sì o no

lo vedremo fra un po’

con le carte che la Zingara ti fa

Io son la Zingara,

qui di passaggio,

proprio per te nell’estate italiana,

la zingara è in viaggio.

Ma fai molta attenzione perché

c’è la luna che viaggia con me

se si arrabbia e si tinge di nero fortuna non c’è”

E poi, naturalmente, il momento (con tanto di stacchetto musicale) della Luna Nera:

È durante lo show ’90 Special’, condotto da Nicola Savino – un format nostalgico e celebrativo della mitica decade del mondo dello spettacolo – che Cloris Brosca torna in TV nei panni dell’amato personaggio del piccolo schermo.

Ci siamo chiesti in passato che fine avesse fatto la zingara in questi anni (informazioni al link) ed eccola qui, in prima serata TV nello studio del programma Mediaset – che ieri è riuscito a ritagliarsi una piccola fetta di 1.266.000 spettatori ed un 6.5% di share.

Nel video la vediamo seduta al suo tavolino con il drappello rosso, intenta a far scegliere le carte ai partecipanti e – solo per questa volta, per esigenze ‘di copione’ – utilizzare le strane figure che compaiono nei tarocchi per mettere alla prova la conoscenza degli ospiti. E a voi piacerebbe che tornasse a fare una rubrica tutta sua?