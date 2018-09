0 CONDIVISI Condividi Tweet

Come quando fuori piove è la nuova serie comedy di Virginia Raffaele che dal 12 settembre porta su Nove quattro donne diverse e problematiche, tra lacrime e risate. L’attrice “d’estrazione popolare” – come si definisce su Twitter – interpreta Saveria, Gregoria, Susanna e Gioriamaura, quattro donne di età, città e classi sociali diverse. Saveria Foschi Volante è la migliore attrice italiana, ma lei continua a sentirsi insicura ed inadatta ad ogni ruolo. Quando deve decidere se sostenere un provino per Pedro Almodóvar, si ritroverà piena di ansie e paure, sostenuta soltanto dal suo agente Alfredo.

Come quando fuori piove, Nove lancia Virginia Raffaele

Gregoria Barberio Bonanni è invece un’anziana economista ai vertici delle lobby mondiali. L’autista Ettore (Filippo Tirabassi) la conduce da Roma alla Svizzera, dove si terrà una riunione tra i potenti del mondo. Sempre più distaccata dal mondo, Gregoria apprezza solo i giochi di potere, e per questo durante il viaggio si divertirà a tormentare Ettore. Susanna è una giovane sposa, che con il neo marito Dario è protagonista di un’insolita avventura: la coppia, in macchina dopo le nozze, ha un incidente e finisce in bilico sull’orlo di un burrone. In attesa dei soccorsi, i due avranno modo di capire veramente chi hanno di fronte.

Come quando fuori piove, Canale 9: 12 settembre

Infine c’è Gioriamaura, una ragazza che ha come unico obietti sfondare ad Amici di Maria De Filippi. Nonostante i numerosi rifiuti ricevuti, la diciannovenne pugliese vuole far parte del talent a tutti i costi e chiede allo zio Rocco (Nicola Rignanese) di darle un passaggio a Roma. Ma l’uomo, che deve consegnare ad un gruppo di malavitosi un carico di droga, farà di tutto per liberarsi di lei.

Saveria, Gregoria, Susanna e Gioriamaura viaggiano in auto verso una meta apparentemente chiara. Niente sembra accomunarle, ma con lo scorrere dei chilometri diventerà chiaro che tutte e quattro hanno tantissimo in comune: la fuga dalla solitudine. Soltanto un talento come Virginia Raffaele poteva affrontare una sfida del genere. Ecco una clip della serie, pubblicata su Facebook da Nove.