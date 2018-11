0 CONDIVISI Condividi Tweet

La finale di X Factor si avvicina sempre di più, i live sono in corso e cominciano a delinearsi le prime gerarchie tra i concorrenti. A dominare la scena c’è lei, Sherol, ma ciò non toglie che il pubblico da casa possa ribaltare la situazione. Ecco, allora, come votare a X Factor per decretare il vincitore dell’edizione 2018.

Come votare a X Factor: chi sceglie è il pubblico da casa

Il secondo live di X Factor 2018 è trascorso tra problemi tecnici, liti tra i giudici e l’esclusione dalla gara dei Red Bricks Foundation. Il gruppo di Lodo Guenzi è stato eliminato nel confronto con Emanuele Bertelli, protetto di Mara Maionchi. Prima fra tutti c’è Sherol, seguita da Noemi e Martina Attili che, secondo Manuel, è già in finale. Questo, ovviamente, sarà il pubblico a deciderlo, e qui spieghiamo come.

Votare il proprio artista preferito è semplice e lo si può fare in più modi. Primo fra tutti, collegandosi al sito ufficiale di X Factor alla sezione Voto, accedere e cliccare la propria preferenza. I social non stanno a guardare e anche Twitter diventa mezzo di votazione, semplicemente inviando un messaggio alla pagina ufficiale del programma. Sempre restando in tema di tecnologia, è possibile supportare i concorrenti anche tramite App ufficiale X Factor, Smartwatch e decoder digitale. Se si sceglie quest’ultima opzione, basterà compiere l’operazione premendo il tasto verde del telecomando durante la diretta tv o in prime time.

Come rivedere le puntate di X Factor: XF Replay

Proprio come anticipato in precedenza, il secondo live di X Factor ha riservato grandi sorprese al pubblico da casa. A parte le eccezionali esibizioni dei concorrenti, che hanno portato tutti pezzi recenti sul palco del talent, Mara Maionchi ha litigato pesantemente con Logo Guenzi sull’eliminazione dei Red Bricks Foundation. Non solo, Shaggy ha cantato a microfono spento insieme a Sting, problema tecnico al quale la produzione ha dovuto far fronte con delle scuse immediate. Per rivedere questo e molto altro, basta collegarsi al sito ufficiale di Sky e andare alla sezione Video, cliccare su XF Replay e godersi lo spettacolo.