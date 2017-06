701 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’addio all’Arena di Massimo Giletti sia sul web che tra gli addetti al settore si sta scatenando una vera e propria bufera: la polemica di Fiorello su Giletti e la chiusura del suo programma storico si aggiunge al coro di protesta, e dimostra quanta solidarietà può esserci tra colleghi.

Il discorso solidale di Fiorello su Giletti “Facciamo un appello a Mario Orfeo”

“Oggi parliamo di un nostro amico che è stato epurato, esautorato – dice il presentatore, che ormai ha ufficialmente trasferito Edicola Fiore sulle Instagram Stories – Qui leggiamo sul giornale che il caso Giletti arriva in Commissione di Vigilanza. Ma mi chiedo: come si può cancellare una trasmissione che faceva 4 milioni? Un programma che funzionava, con interviste importanti e che non guardava in faccia a nessuno? Ricordo che Giletti si è scontrato con Berlusconi così come con Renzi. Ecco, noi ce lo chiediamo. E facciamo anche un appello al direttore generale della Rai Mario Orfeo”.

Ma il discorso accorato di Fiorello su Giletti non finisce qua: a quanto pare c’è stata una telefonata tra i due, durante la quale il presentatore de l’Arena sarebbe apparso, secondo l’ex star di Karaoke “affranto, deluso, amareggiato. Gli ho chiesto che cosa potessi fare per lui. Mi ha risposto “niente” e ci siamo salutati”. Proseguendo nei video di Instagram, appare anche il suo co-conduttore dell’Edicola Stefano Meloccaro, che chiama al telefono Massimo. Stavolta, però, alla domanda “Come stai? Che succede?“, Giletti “non può parlare, che non può dire niente”.

Solidarietà tra colleghi: “Non preoccuparti, parliamo noi”

Allora il nostro Rosario nazionale gli dice “Non preoccuparti, parliamo noi. Leggiamo sul giornale che la Rai ti vuole mandare nei posti caldi del mondo a fare dei reportage. Che dici, ce la mandi una cartolina dalla Siria o dalla Corea del Sud? Naturalmente scherziamo. Ti abbraccio e ti voglio bene”.