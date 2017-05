1 CONDIVISI Condividi Tweet

28 maggio, ultima partita con la maglia della S.C. Roma: c’era da aspettarsi un sentito e commosso saluto di Carlo Verdone a Totti, il solo e unico capitano che i tifosi abbiano mai riconosciuto ed amato. E non solo i tifosi giallorossi!

Il mitico Gallo Cedrone rende omaggio al capitano della Roma

Se c’è una cosa che tende a mettere d’accordo gli italiani, al di là delle fedi calcistiche e delle differenze geografiche, è proprio la bravura in campo del marito di Ilary Blasi, eroe sportivo della nostra era e protagonisti di alcuni momenti storici della nazionale italiana (come il famoso rigore de ‘er cucchiaio’):

Proprio in vista dell’addio del calciatore, il regista e attore romano è stato intervistato dall’Huffington Post e ha aperto il suo cuore da tifoso e…cittadino: “In una città in cui gli autobus non passano mai in orario, il manto stradale è scassato da buche micidiali, dove ogni servizio ha in serbo un disagio collaterale da offrirti – esordisce – Totti è l’unica cosa che a Roma ha sempre funzionato alla perfezione, o quasi“.

L’affettuoso saluto di Carlo Verdone a Totti continua poi così: “Mi ricordo il quattro settembre del 1994, quando Carletto Mazzone decise di schierarlo in campo dal primo minuto al posto di Balbo. Giocavamo contro il Foggia di Zeman – spiega il regista- Era la prima partita del campionato. Lui indossava la maglia numero nove e non aveva ancora compiuto diciotto anni. I tifosi romanisti, che sono i tifosi più difficili del mondo, sempre un po’ criticoni e scoglionati, tendenti alla diffidenza, non credevano che ‘sto ragazzino potesse fare chissà che. E invece, Thern mise una palla in area, Fonseca fece una sponda di testa e sbam: Totti di sinistro la infilò violentemente in rete, scacciando qualsiasi dubbio sul suo talento“.

Il saluto di Carlo Verdone a Totti, da giovane esordiente a celebrità nazonale

Da allora sono passati più di 30 anni, è diventato un personaggio pubblico (di recente, ad esempio, abbiamo visto Totti a Sanremo e nella casa del Grande Fratello) e vanta 750 partite, 306 gol, 1 scudetto e 2 coppe Italia. Ma come si stava preparando l’attore/tifoso al grande addio? “Quando lo vedrò salutare il pubblico dell’Olimpico, piangerò senza tristezza – ha spiegto Verdone – Provo una grande riconoscenza per quest’uomo che mi ha riportato allo stadio, ha fatto innamorare del calcio mio figlio e ha scandito il tempo della mia paternità. Nella felicità delle vittorie e nello sconforto delle sconfitte: è stato un viaggio meraviglioso“.

Infine, una piccola osservazione su Francesco Totti dal punto di vista ‘artistico’: “Ci sono dei momenti in cui Totti ricorda l’Alberto Sordi giovane: alcuni tratti del viso, quell’aria un po’ sorniona e strafottente, tipica del romano. Credo che questo abbia contribuito a far di di Totti un’incarnazione della romanità moderna, un’icona a cui aspirare. Ogni volta che ha cambiato taglio di capelli, i romanisti sono corsi ad adattare al suo anche quello dei loro figli“.