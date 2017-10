630 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutti i compensi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 sono trapelati da diverse fonti di stampa. Le star del reality show di Canale5 guadagnerebbero dei cachet che variano a seconda del loro grado di celebrità.

Le fasce nelle quali sarebbero stati suddivisi i partecipanti al programma sarebbero tre. Una vera e propria piramide all’interno della quale oscillano varie cifre.

I concorrenti particolarmente famosi come Cristiano Malgiolgio, Simona Izzo e Serena Grandi percepiscono un cachet che va dai 15mila ai 40mila euro a puntata. D’altronde il cantante l’aveva detto che l’avrebbe fatto per soldi, per pagare una bizzarra diatriba legale causata dalle critiche a Mariah Carey. Lo stesso vale per l’attrice e regista: il vero motivo per cui partecipa al Grande Fratello Vip è mantenere i nipoti agli studi.

I compensi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2017

Nella seconda fascia ci sarebbero invece i “famosi ma non troppo”: Giulia De Lellis, Lorenzo Flaherty, Daniele Bossari, Carmen Di Pietro e Marco Predolin. Loro dovrebbe percepire un compenso che oscilla tra i 15 e i 20mila euro a puntata.

Gli altri concorrenti, invece, che sono decisamente meno noti al grande pubblico, come ad esempio Ignazio Moser e Ivana Mrazova, percepirebbero un cachet netto che andrebbe di poco sotto i 15mila euro e quindi si aggirerebbe tra i 10 e i 15mila euro a settimana.

Infine, la padrona di Casa del GF: Ilary Blasi. La conduttrice percepirebbe un cachet di ben 50mila euro a puntata. Top secret, invece, almeno fino a questo momento lo stipendio di Alfonso Signorini.