Il 28 ottobre è stato il 55esimo compleanno di Eros Ramazzotti: il mitico cantante italiano ha spento le candeline circondato dall’affetto dei suoi cari e dei fan. Tra tutti gli auguri, però, ce n’è uno che si è distinto in quanto a tenerezza e amore puro…

Si tratta, naturalmente, di Aurora, la sua primogenita, la tanto sospirata figlia a cui il papà ha dedicato uno dei suoi singoli più di successo della sua carriera:

L’augurio di Aurora per il 55esimo compleanno di Eros Ramazzotti

Il rapporto tra i due è davvero speciale: sono tantissimi, infatti, gli scatti che li ritraggono insieme abbracciati, scherzosi e affettuosi. Poche settimane prima del pungente scherzo di Michelle Hunziker, quando Aurora era ancora sorridente e serena (!) e non temeva per la vita della madre, è comparsa una dolcissima dedica per il suo papà.

Ecco l’augurio per il compleanno di Eros Ramazzotti: “Il mio amore per te va oltre ogni cosa. A parole non potrò mai esprimere bene quanto ti stimo, amo e quanto credo in te. Ti difenderò a spada tratta per sempre. Tanti auguri papotti. Sei il 55enne più figo del mondo e non lo dico perché sono di parte“.

Le foto scelte per simboleggiare questo legame profondo sono queste:

Il commento del pubblico e quella storia scioccante di quando Aurora era adolescente

In molti hanno apprezzato questo gesto spontaneo, queste tenere effusioni tra padre e figlia. Qualcuo nei commenti si lascia andare anche ad un dolce ricordo: “Nel cd di tuo papà Eros Stilelibero si sente nei primi secondi dell’ultima canzone la tua vocina da bimba che dice ah papà ti amo“.

Nel frattempo, le ultime confessioni di Aurora Ramazzotti hanno portato alla luce un episodio ‘paterno’ ben diverso: sapevate, infatti, che Eros una volta ha sorpreso la figlia in compagnia di più di un partner…?