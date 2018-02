697 CONDIVISI Condividi Tweet

Il compleanno di Fabrizio Frizzi arriva in coda al difficile momento che il presentatore ha dovuto affrontare a causa dei suoi problemi di salute. 5 febbraio 2018, 60 anni tondi – di cui quasi 40 passati tra radio e TV: tanti auguri ad uno dei volti più apprezzati e garbati del piccolo schermo italiano!

Il compleanno di Fabrizio Frizzi tra speranze verso il futuro e riflessioni sulla carriera

Di recente abbiamo letto alcune sue dichiarazioni in cui il presentatore rivela di non essere guarito del tutto: “Certo, speravo che il processo di guarigione fosse più veloce, ma capisco che devo rispettare gli ordini dei bravissimi clinici che mi seguono: ogni tanto mi bacchettano per la mia foga di sbrigarmi, ci vuole il tempo necessario“.

Il fatto di aver ripreso in mano il timone de L’Eredità, tuttavia, lo sostiene e incoraggia in questa delicata fase: “L’aver ripreso il lavoro, una vita simil-normale, mi dà una carica di adrenalina che è una terapia aggiunta a quella medica. È come se, a ogni puntata, mi si installasse un motore iper-turbo: fino a un minuto prima della diretta-differita, posso accusare stanchezza, appena entro in azione tutto sparisce.”

In occasione del compleanno di Fabrizio Frizzi, tuttavia, l’attenzione – soprattutto quella del festeggiato – va verso la figlia Stella, che ancora non ha ben realizzato il rischio che ha corso il suo papà dopo l’attacco ischemico, e sua moglie Carlotta Mantovan. In vista degli avvenimenti televisivi di questa settimana, invece, verrebbe da chiedersi: c’è la possibilità di vedere il presentatore fare capolino a Sanremo? Lo ha ricevuto un invito?

Lo vedremo a Sanremo?

“Ci andrei anche a piedi, sono oltre che amico di Claudio un appassionato della sua musica. Ma non è il momento adatto, non me la sentirei di stancarmi eccessivamente. A l’Eredità sono in una comfort zone per qualsiasi emergenza. Tornerò a partecipare a impegni altrove quando mi sentitò più in forma“.