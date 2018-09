0 CONDIVISI Condividi Tweet

“Il mio successo? Essere stata sempre positiva“: è con questa dichiarazione che vogliamo celebrare l’84esimo compleanno di Sophia Loren. Premio Oscar, diva senza tempo e icona del cinema internazionale. In molti ricorderanno quell’indimenticabile giorno di 60 anni fa in qui l’attrice, a soli 24 anni, ritirava la ‘Coppa Volpi’ alla Mostra Del Cinema.

Il compleanno di Sophia Loren in 6 curiosità: quella telefonata emozionante di Carey Grant

Tutti sanno che all’anagrafe si chiama Sofia Villani Scicolone, ma non molti sono a conoscenza di alcuni dettagli della vita e carriera della splendida Ciociara. Partiamo con la prima curiosità e testiamo la vostra conoscenza: sapevate della sua hit musicale in duetto con Pete Sellers?

Si chiamava Goodness Gracious me ed è stata pubblicata nel 1960, raggiungendo immediatamente le vette delle classifiche musicali. Una notizia che, all’epoca, è passata in secondo piano a causa di un evento straordinario: la sua vittoria all’Oscar proprio per La Ciociara.

E a questo proposito: in occasione del compleanno di Sophia Loren vi sveliamo un altro adorabile retroscena che riguarda il modo in cui ha appreso l’incredibile notizia. “Era notte e squilla il telefono – raccontava l’attrice in una vecchia intervista – Cary Grant mi grida nella cornetta Sophia! Hai vinto Sophia! Ho iniziato a saltare sul letto. In quel momento mi sentivo arrivata, ma la verità è che ho sempre avuto il complesso di quella che non ha studiato: ho fatto solo le elementari e mai frequentato corsi di recitazione.”

Quel che non sapevate sull’attrice Premio Oscar

E adesso passiamo alla vita amorosa della Loren: di dettagli e retroscena sul suo rapporto con Carlo Ponti ce ne sono tanti, ma sulla nascita della loro storia c’è un particolare che vi stupirà. La primissima volta che i due si sono incontrati, infatti, lei aveva solo 15 anni, mentre lui 37,con tanto di famiglia e figli. All’epoca, nella cittadina di Pozzuoli, la vicenda risultò un vero e proprio scandalo…!

Per quanto riguarda invece la sua saggezza e il suo modo di pensare, ecco una piccola chicca dell’attrice riguardo l’aspetto esteriore, il fascino e l’amore: pare che, stando alle sue parole, il sex appeal di una persona è composto “per il 50 per cento da ciò che uno ha, per l’altro 50 per cento da ciò che gli altri pensano uno abbia“.

Continuando con le citazioni, aggiungiamo anche un’altra bellissima dichiarazione:

Le bellissime frasi della Ciociara

“ Se non hai mai pianto, i tuoi occhi non potrannoi mai essere belli”

E, in ultimo, tra le curiosità su Sophia Loren, aggiungiamo anche un commento di Peter O’Toole che rivela alcune ‘capacità nascoste’ dela diva: “ Sophia è bellissima, una macchina assemblata meravigliosamente. E gioca pericolosamente bene a carte. A Napoli nascono tutti con un mazzo di carte. E poi è la donna più divertente del mondo, che donna!“.

Vi lasciamo con un’ultima curiosità: com’è cambiata Sophia Loren nel Tempo? Guardate il video!